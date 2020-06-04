В выходные в Баку, Гяндже, Лянкяране, Сумгайыте и Абшеронском районе будут закрыты все аптеки и маркеты - TƏBİB (версия 2)

(Первая версия в 17:25)

БАКУ/Trend/ - В выходные в Баку, Гяндже, Лянкяране, Сумгайыте и Абшеронском районе будут закрыты все фармацевтические субъекты и маркеты.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы, сообщает в четверг Trend.

По его словам, в пятницу госструктуры будут работать до 14:00: «Граждане не должны воспринимать это как праздник. На выходные все фармацевтические объекты и маркеты будут закрыты. Никакой паники среди граждан нет. Сегодня и завтра у граждан достаточно времени обеспечить необходимые потребности».

Байрамлы добавил, что такие ограничения на выходные могут применяться несколько недель.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)