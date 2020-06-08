Бакинский филиал МГУ имени М.В.Ломоносова объявляет приём в магистратуру на 2020/2021 учебный год

БАКУ /Trend/ - Филиал Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова в городе Баку (Филиал) объявляет приём в магистратуру (образование на русском языке, очное отделение) на 2020/2021 учебный год по следующим направлениям подготовки и образовательным программам:

Направления подготовки и образовательные программы План приема Количество мест, выде­ленных по гос. заказу Количество платных мест Филологический факультет 45.04.01 Филология 14 11 3 Образовательная программа «Языкознание» (русский язык) 5 3 1 Образовательная программа «Литературоведение» (русская литература) 1 Образовательная программа «Языкознание» (французский язык) 4 3 1 Образовательная программа «Языкознание» (испанский язык) 5 3 1 Образовательная программа «Литературоведение» (испанская литература) 1 Факультет прикладной математики 02.04.01 Математика и компьютерные науки (образовательная программа «Математическое моделирование») 6 5 1 Химический факультет 04.04.01 Химия 7 6 1 Образовательная программа «Органическая химия» 7 2 1 Образовательная программа «Физическая химия» 2 Образовательная программа «Нефтехимия» 2 Факультет психологии 37.04.01 Психология 14 12 2 Образовательная программа «Психология развития» 7 6 1 Образовательная программа «Социальная психология» 7 6 1 Экономический факультет 38.04.02 Менеджмент (образовательная программа «Международный бизнес») 12 10 2 Физический факультет 03.04.02 Физика 7 6 1 Образовательная программа «Физика биологических систем» 7 3 1 Образовательная программа «Физика наночастиц» 3

Для граждан Азербайджанской Республики (АР), не получивших ранее образование на ступени магистратуры за счет бюджета АР, и для иностранцев, постоянно проживающих в АР и не получивших ранее образование на ступени магистратуры за счет бюджета АР, форма обучения – бесплатная. Данные лица претендуют только на бюджетные места и участвуют в общем конкурсе на эти места в соответствии с суммой набранных баллов за вступительные испытания и в соответствии с планом приема. Для допуска к вступительным испытаниям Филиала им необходимо набрать на вступительном экзамене в магистратуру, проводимом Государственным экзаменационным центром Азербайджанской Республики (ГЭЦ) 40 или более баллов.

Для граждан АР, получивших образование на ступени магистратуры за счет бюджета АР, иностранцев, постоянно проживающих в АР и получивших ранее образование на ступени магистратуры за счет бюджета АР, а также для лиц без гражданства и иностранцев, не имеющих постоянного вида на жительство в АР, форма обучения – платная. Данные лица претендуют только на платные места, участвуют в общем конкурсе на эти места на основе суммы баллов, набранных на вступительных испытаниях, и в соответствии с планом приема и допускаются к вступительным испытаниям Филиала без участия на экзаменах, проводимых ГЭЦ.

Плата за обучение в магистратуре для граждан АР составляет 2500 AZN в год, для иностранцев – 1800 у.е в год.

Баллы, набранные на первом туре экзаменов ГЭЦ, не суммируются с баллами, набранными на вступительных испытаниях, они служат лишь для допуска к вступительным испытаниям, проводимым Филиалом, и не влияют на итоговый результат.

Все поступающие участвуют в общем конкурсе на основе суммы баллов, набранных на вступительных испытаниях, и в соответствии с планом приема.

Все участвующие могут претендовать на поступление на любой один факультет филиала МГУ в г. Баку.

Лицо, желающее поступить в магистратуру по направлениям «Химия» (места, выделенные по государственному заказу), «Физика» (места, выделенные по государственному заказу) или «Психология», может участвовать в конкурсе по нескольким образовательным программам.

Лицо, участвующее в конкурсе по нескольким образовательным программам, при подаче документов должно указать список программ в порядке приоритета (более приоритетная идет сначала), в противном случае документы не будут приняты приемной комиссией.

Сменить порядок программ возможно не позднее дня окончания приема документов на первый курс.

Лицо, прошедшее по конкурсу на более приоритетную образовательную программу, выбывает из конкурса на места других образовательных программ. Лицо, не прошедшее по конкурсу на более приоритетную образовательную программу, продолжает участвовать в общем конкурсе на места другой образовательной программы согласно указанному списку в порядке приоритета.

Лицо, поступающее в магистратуру по направлению «Филология», может подать заявление о приеме на первый курс по любой одной образовательной программе.

Лицо, поступающее на платные места магистратуры по направлению «Химия» или «Физика» осуществляет выбор образовательной программы после зачисления в филиал МГУ в г. Баку.

Заявление для приема в магистратуру подается в электронной форме. Форма заявления может быть заполнена на сайте http://msu.az или на сайте ГЭЦ http://dim.gov.az/. Иностранные граждане, имеющие документ, выданный миграционной службой о постоянном (серия DYİ) или временном проживании (серия MYİ), должны указать при регистрации серию и номер этого документа. Иностранные граждане, не имеющие указанных выше документов (не имеющие FİN-кода), в системе электронной регистрации указывают данные загранпаспорта и должны прикрепить заявление об отсутствие гражданства Азербайджанской Республики и отсутствие постоянного вида на жительства в Азербайджанской Республике, заполненное от руки, см. прикрепленный образец.

Прием заявлений в магистратуру будет проходить в электронной форме с 8 июня 2020 года по 19 июня 2020 года (в 12:00 регистрация закрывается).

ПЛАНИРУЕМЫЙ ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА – ОЧНЫЙ. Экзамены будут проходить по адресу г. Баку, Бинагадинский р-н, пос. Ходжасан, ул. Университетская, 1, и в дни экзаменов поступающий при себе должен иметь:

Документ, удостоверяющий личность; Распечатанный пропуск из системы электронной регистрации с личной подписью; Справку из учебной части университета (института) об успешном окончании университета (института) в случае отсутствия диплома.

В СЛУЧАЕ НЕБЛАГОПРИЯТНОЙ СИТУАЦИИ С COVID-19 В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ЭКЗАМЕН БУДЕТ ПРОВЕДЕН В ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ. ДАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ БУДЕТ ОТПРАВЛЕНА НА ПОЧТУ, УКАЗАННУЮ ПРИ РЕГИСТРАЦИИ, А ТАКЖЕ ВЫВЕШЕНА НА САЙТЕ msu.az.

Вся информация о приеме, в том числе даты приема документов, даты вступительных испытаний, списки размещаются на сайте Филиала МГУ в городе Баку http://msu.az

Вступительные экзамены будут проводиться по следующим дисциплинам:

Факультет, направление подготовки, образовательная программа Вступительные испытания Дата Филологический факультет 45.04.01 Направление подготовки «Филология» Образовательная программа «Языкознание» (русский язык) Филология (письменно) 22 июня 2020 г. Образовательная программа «Языкознание» (французский язык) Филология (письменно) 22 июня 2020 г. Образовательная программа «Языкознание» (испанский язык) Филология (письменно) 22 июня 2020 г. Образовательная программа «Литературоведение» (русская литература) Филология (письменно) 22 июня 2020 г. Образовательная программа «Литературоведение» (испанская литература) Филология (письменно) 22 июня 2020 г. Факультет прикладной математики 02.04.01 Направление подготовки «Математика и компьютерные науки» (образовательная программа «Математическое моделирование») Математика (письменно) 22 июня 2020 г. Химический факультет 04.04.01 Направление подготовки «Химия» Образовательная программа «Органическая химия» Химия

(письменно) 22 июня 2020 г. Образовательная программа «Физическая химия» Химия

(письменно) 22 июня 2020 г. Образовательная программа «Нефтехимия» Химия

(письменно) 22 июня 2020 г. Факультет психологии 37.04.01 Направление подготовки «Психология» Образовательная программа «Психология развития» Психология (письменно) 22 июня 2020 г. Образовательная программа «Социальная психология» Психология (письменно) 22 июня 2020 г. Экономический факультет 38.04.02 Направление подготовки «Менеджмент» Образовательная программа

«Международный бизнес» Менеджмент

(письменно) 22 июня 2020 г. Иностранный язык (письменно) 22 июня 2020 г. Физический факультет 03.04.02 Направление подготовки «Физика» Образовательная программа «Физика биологических систем» Физика

(письменно) 22 июня 2020 г. Образовательная программа «Физика наночастиц» Физика

(письменно) 22 июня 2020 г.

Зачисление в Филиал проводится по личному заявлению, поданному на имя Ректора МГУ в сроки, определяемые Филиалом. К личному заявлению о приеме на обучение по программам магистратуры прилагаются:

копии документов, удостоверяющих личность;

оригинал документа о высшем образовании;

4 фотографии размером 3x4 (цветной отпечаток фотоснимка выполненного не более чем за 6 месяцев, без головного убора, на матовой бумаге).

Просим обратить внимание на следующую информацию:

Лица, зачисленные в Филиал, исключаются из списков ГЭЦ и в дальнейшем не участвуют в конкурсах на поступление в другие ВУЗы Азербайджанской Республики. Учебная деятельность Филиала осуществляется на основе учебных планов и программ МГУ, в обучении используются инновационные технологии и методы. Занятия проводятся, в основном, профессорско-преподавательским составом МГУ. Выпускникам Филиала будет выдан диплом магистра МГУ. Магистерская программа «Международный бизнес» имеет модульный характер. Ряд дисциплин изучаются в Баку и Москве.

E-mail: pk@msu.az