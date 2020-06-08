Бакинский филиал МГУ имени М.В.Ломоносова объявляет приём в магистратуру на 2020/2021 учебный год

Общество 8 июня 2020 16:05 (UTC+04:00)
Бакинский филиал МГУ имени М.В.Ломоносова объявляет приём в магистратуру на 2020/2021 учебный год

БАКУ /Trend/ - Филиал Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова в городе Баку (Филиал) объявляет приём в магистратуру (образование на русском языке, очное отделение) на 2020/2021 учебный год по следующим направлениям подготовки и образовательным программам:

Направления подготовки и образовательные программы

План приема

Количество мест, выде­ленных по гос. заказу

Количество платных мест

Филологический факультет

45.04.01 Филология

14

11

3

Образовательная программа «Языкознание» (русский язык)

5

3

1

Образовательная программа «Литературоведение» (русская литература)

1

Образовательная программа «Языкознание» (французский язык)

4

3

1

Образовательная программа «Языкознание» (испанский язык)

5

3

1

Образовательная программа «Литературоведение» (испанская литература)

1

Факультет прикладной математики

02.04.01 Математика и компьютерные науки (образовательная программа «Математическое моделирование»)

6

5

1

Химический факультет

04.04.01 Химия

7

6

1

Образовательная программа «Органическая химия»

7

2

1

Образовательная программа «Физическая химия»

2

Образовательная программа «Нефтехимия»

2

Факультет психологии

37.04.01 Психология

14

12

2

Образовательная программа «Психология развития»

7

6

1

Образовательная программа «Социальная психология»

7

6

1

Экономический факультет

38.04.02 Менеджмент (образовательная программа «Международный бизнес»)

12

10

2

Физический факультет

03.04.02 Физика

7

6

1

Образовательная программа «Физика биологических систем»

7

3

1

Образовательная программа «Физика наночастиц»

3

Для граждан Азербайджанской Республики (АР), не получивших ранее образование на ступени магистратуры за счет бюджета АР, и для иностранцев, постоянно проживающих в АР и не получивших ранее образование на ступени магистратуры за счет бюджета АР, форма обучения – бесплатная. Данные лица претендуют только на бюджетные места и участвуют в общем конкурсе на эти места в соответствии с суммой набранных баллов за вступительные испытания и в соответствии с планом приема. Для допуска к вступительным испытаниям Филиала им необходимо набрать на вступительном экзамене в магистратуру, проводимом Государственным экзаменационным центром Азербайджанской Республики (ГЭЦ) 40 или более баллов.

Для граждан АР, получивших образование на ступени магистратуры за счет бюджета АР, иностранцев, постоянно проживающих в АР и получивших ранее образование на ступени магистратуры за счет бюджета АР, а также для лиц без гражданства и иностранцев, не имеющих постоянного вида на жительство в АР, форма обучения – платная. Данные лица претендуют только на платные места, участвуют в общем конкурсе на эти места на основе суммы баллов, набранных на вступительных испытаниях, и в соответствии с планом приема и допускаются к вступительным испытаниям Филиала без участия на экзаменах, проводимых ГЭЦ.

Плата за обучение в магистратуре для граждан АР составляет 2500 AZN в год, для иностранцев – 1800 у.е в год.

Баллы, набранные на первом туре экзаменов ГЭЦ, не суммируются с баллами, набранными на вступительных испытаниях, они служат лишь для допуска к вступительным испытаниям, проводимым Филиалом, и не влияют на итоговый результат.

Все поступающие участвуют в общем конкурсе на основе суммы баллов, набранных на вступительных испытаниях, и в соответствии с планом приема.

Все участвующие могут претендовать на поступление на любой один факультет филиала МГУ в г. Баку.

Лицо, желающее поступить в магистратуру по направлениям «Химия» (места, выделенные по государственному заказу), «Физика» (места, выделенные по государственному заказу) или «Психология», может участвовать в конкурсе по нескольким образовательным программам.

Лицо, участвующее в конкурсе по нескольким образовательным программам, при подаче документов должно указать список программ в порядке приоритета (более приоритетная идет сначала), в противном случае документы не будут приняты приемной комиссией.

Сменить порядок программ возможно не позднее дня окончания приема документов на первый курс.

Лицо, прошедшее по конкурсу на более приоритетную образовательную программу, выбывает из конкурса на места других образовательных программ. Лицо, не прошедшее по конкурсу на более приоритетную образовательную программу, продолжает участвовать в общем конкурсе на места другой образовательной программы согласно указанному списку в порядке приоритета.

Лицо, поступающее в магистратуру по направлению «Филология», может подать заявление о приеме на первый курс по любой одной образовательной программе.

Лицо, поступающее на платные места магистратуры по направлению «Химия» или «Физика» осуществляет выбор образовательной программы после зачисления в филиал МГУ в г. Баку.

Заявление для приема в магистратуру подается в электронной форме. Форма заявления может быть заполнена на сайте http://msu.az или на сайте ГЭЦ http://dim.gov.az/. Иностранные граждане, имеющие документ, выданный миграционной службой о постоянном (серия DYİ) или временном проживании (серия MYİ), должны указать при регистрации серию и номер этого документа. Иностранные граждане, не имеющие указанных выше документов (не имеющие FİN-кода), в системе электронной регистрации указывают данные загранпаспорта и должны прикрепить заявление об отсутствие гражданства Азербайджанской Республики и отсутствие постоянного вида на жительства в Азербайджанской Республике, заполненное от руки, см. прикрепленный образец.

Прием заявлений в магистратуру будет проходить в электронной форме с 8 июня 2020 года по 19 июня 2020 года (в 12:00 регистрация закрывается).

ПЛАНИРУЕМЫЙ ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА – ОЧНЫЙ. Экзамены будут проходить по адресу г. Баку, Бинагадинский р-н, пос. Ходжасан, ул. Университетская, 1, и в дни экзаменов поступающий при себе должен иметь:

Документ, удостоверяющий личность; Распечатанный пропуск из системы электронной регистрации с личной подписью; Справку из учебной части университета (института) об успешном окончании университета (института) в случае отсутствия диплома.

В СЛУЧАЕ НЕБЛАГОПРИЯТНОЙ СИТУАЦИИ С COVID-19 В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ЭКЗАМЕН БУДЕТ ПРОВЕДЕН В ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ. ДАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ БУДЕТ ОТПРАВЛЕНА НА ПОЧТУ, УКАЗАННУЮ ПРИ РЕГИСТРАЦИИ, А ТАКЖЕ ВЫВЕШЕНА НА САЙТЕ msu.az.

Вся информация о приеме, в том числе даты приема документов, даты вступительных испытаний, списки размещаются на сайте Филиала МГУ в городе Баку http://msu.az

Вступительные экзамены будут проводиться по следующим дисциплинам:

Факультет, направление подготовки, образовательная программа

Вступительные испытания

Дата

Филологический факультет

45.04.01

Направление подготовки «Филология»

Образовательная программа «Языкознание» (русский язык)

Филология (письменно)

22 июня 2020 г.

Образовательная программа «Языкознание» (французский язык)

Филология (письменно)

22 июня 2020 г.

Образовательная программа «Языкознание» (испанский язык)

Филология (письменно)

22 июня 2020 г.

Образовательная программа «Литературоведение» (русская литература)

Филология (письменно)

22 июня 2020 г.

Образовательная программа «Литературоведение» (испанская литература)

Филология (письменно)

22 июня 2020 г.

Факультет прикладной математики

02.04.01

Направление подготовки «Математика и компьютерные науки» (образовательная программа «Математическое моделирование»)

Математика (письменно)

22 июня 2020 г.

Химический факультет

04.04.01

Направление подготовки «Химия»

Образовательная программа «Органическая химия»

Химия
(письменно)

22 июня 2020 г.

Образовательная программа «Физическая химия»

Химия
(письменно)

22 июня 2020 г.

Образовательная программа «Нефтехимия»

Химия
(письменно)

22 июня 2020 г.

Факультет психологии

37.04.01

Направление подготовки «Психология»

Образовательная программа «Психология развития»

Психология (письменно)

22 июня 2020 г.

Образовательная программа «Социальная психология»

Психология (письменно)

22 июня 2020 г.

Экономический факультет

38.04.02

Направление подготовки «Менеджмент»

Образовательная программа
«Международный бизнес»

Менеджмент
(письменно)

22 июня 2020 г.

Иностранный язык (письменно)

22 июня 2020 г.

Физический факультет

03.04.02

Направление подготовки «Физика»

Образовательная программа «Физика биологических систем»

Физика
(письменно)

22 июня 2020 г.

Образовательная программа «Физика наночастиц»

Физика
(письменно)

22 июня 2020 г.

Зачисление в Филиал проводится по личному заявлению, поданному на имя Ректора МГУ в сроки, определяемые Филиалом. К личному заявлению о приеме на обучение по программам магистратуры прилагаются:

  • копии документов, удостоверяющих личность;
  • оригинал документа о высшем образовании;
  • 4 фотографии размером 3x4 (цветной отпечаток фотоснимка выполненного не более чем за 6 месяцев, без головного убора, на матовой бумаге).

Просим обратить внимание на следующую информацию:

Лица, зачисленные в Филиал, исключаются из списков ГЭЦ и в дальнейшем не участвуют в конкурсах на поступление в другие ВУЗы Азербайджанской Республики. Учебная деятельность Филиала осуществляется на основе учебных планов и программ МГУ, в обучении используются инновационные технологии и методы. Занятия проводятся, в основном, профессорско-преподавательским составом МГУ. Выпускникам Филиала будет выдан диплом магистра МГУ. Магистерская программа «Международный бизнес» имеет модульный характер. Ряд дисциплин изучаются в Баку и Москве.

E-mail: pk@msu.az

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Дополнительное снижение добычи нефти Саудовской Аравией, ОАЭ и Кувейтом продлится до конца июня
Дополнительное снижение добычи нефти Саудовской Аравией, ОАЭ и Кувейтом продлится до конца июня
В январе-мае Катар сократил импорт цемента из Турции
В январе-мае Катар сократил импорт цемента из Турции
Ирак выступает за новые правила распределения квот будущих сокращений ОПЕК+
Ирак выступает за новые правила распределения квот будущих сокращений ОПЕК+
Loading Bars
Лента новостей
Уровень удовлетворенности услугами Хачмазского «Дома МСБ» составляет 97% Экономика 16:12
Пандемия коронавируса стала для всех большим испытанием – народная артистка Зульфия Ханбабаева Социум 16:10
Обязательное страхование недвижимости в Азербайджане имеет большой потенциал развития Экономика 16:07
Бакинский филиал МГУ имени М.В.Ломоносова объявляет приём в магистратуру на 2020/2021 учебный год Общество 16:05
К концу 2020 года в Китае установят свыше 600 тыс. базовых станций для сети 5G Другие страны 15:44
На Бакинском бульваре установлены смотровые бинокли (ФОТО) Общество 15:43
Дополнительное снижение добычи нефти Саудовской Аравией, ОАЭ и Кувейтом продлится до конца июня Арабские страны 15:32
Любовь, потери и долгожданный покой - этим летом в России Эльчин Сафарли Культура 15:28
В Иране от коронавируса скончались еще 70 человек Общество 15:26
Хикмет Бабаоглу: Полиция Азербайджана в условиях пандемии проявила большую самоотверженность Политика 15:24
Президент Туркменистана поручил наращивать выпуск товаров народного потребления Бизнес 15:16
Нацбанк Казахстана пересмотрел прогноз по инфляции на 2020 год Казахстан 15:10
Что? Где? Когда? В Азербайджане определились победители проекта OnlayNHN (ФОТО) Социум 15:03
Ровшан Мамедкулиев: Азербайджанская музыка в России сейчас в моде (ВИДЕО) Интервью 14:55
Директор СНБ Армении подал в отставку Армения 14:36
Начальник Генштаба ВС Армении подал в отставку Армения 14:34
TƏBİB: В выходные дни выросло число обращений в службы скорой помощи Общество 14:33
Приборостроительный завод Азербайджана восстанавливает свои производственные мощности Бизнес 14:32
Бакинский метрополитен: Новые поезда будут запущены до конца лета (ФОТО) Общество 14:27
Беларусь и Молдова планируют провести заседание торгово-экономической межправкомиссии Европа 14:24
TƏBİB обратилось к гражданам, пользующимся общественным транспортом Общество 14:20
Новая форма работы Бакинской русдрамы вызвала большой интерес в соцсетях (ФОТО) Интервью 14:20
Уровень продаж азербайджанской компании "Avtometall" значительно снизился Бизнес 14:17
В Туркменистане перевыполнен производственный план по транспортно-коммуникационному комплексу Транспорт 14:06
В Нахчыване поселку Бабек будет присвоен статус города (ФОТО) Общество 14:03
Доля внебиржевых манатных сделок в Азербайджане удвоилась Финансы 14:00
Компания «Natura Insaat» планирует увеличить объемы производства стройматериалов Бизнес 14:00
ЦБ Казахстана сохранил базовую ставку на уровне 9,5% Казахстан 13:51
В Азербайджане пройдет очередной пробный онлайн-экзамен Общество 13:46
Узбекистан и Канада активизируют сотрудничество в горнодобывающей сфере Узбекистан 13:34
Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 38 градусов Общество 13:34
Солтан Мамедов: Внешняя политика Азербайджана прагматична и адекватна новым реалиям Политика 13:32
Первый табачный кластер планируется создать в Самаркандской области Узбекистан 13:29
В Казахстане назвали наиболее перспективные направления экономики в условиях карантина Казахстан 13:25
За 5 месяцев текущего года Казахстан значительно увеличил импорт цемента из Турции Турция 13:23
В январе-мае Катар сократил импорт цемента из Турции Турция 13:18
Страховые компании несут убытки по ОСАГО Экономика 13:16
В Азербайджане многократно вырос объем биржевых сделок в долларах Финансы 13:15
В Азербайджане увеличится производство коконов шелкопряда Бизнес 13:13
Цены на нефть по итогам недели 1-5 июня Энергетика 13:12
В 23 районах Азербайджана, где применяется ОМС, оказано свыше 4,5 млн медицинских услуг Общество 13:06
Артиллерийские подразделения азербайджанской армии провели учения по боевой стрельбе - (ФОТО/ВИДЕО) Политика 13:00
Президент Токаев: За один год от слов к действиям - Казахстан идет курсом прогрессивных реформ Казахстан 12:58
Азербайджанский фильм назван лучшим на фестивале против расовой дискриминации в США (ФОТО) Культура 12:45
В школах Баку начались онлайн-собеседования по приему в I класс русского сектора Общество 12:40
МВД: Задержаны 11 человек, забросавших предметами сотрудников полиции в Баку (ВИДЕО) Происшествия 12:39
Минсвязи Азербайджана внедряет новые технологии для расширения охвата широкополосного интернета ИКТ 12:37
В Туркменистане обнародован объем производства агропромышленного комплекса Туркменистан 12:33
Центробанк Азербайджана привлек банковские средства Финансы 12:29
Инвестиции ЕС в 2020 году повысят уровень развития агросектора в регионах Азербайджана Бизнес 12:20
Кабмин Азербайджана о том, будет ли запрещено выходить из дома в эти выходные Общество 12:13
Казахстан и Азербайджан отложили вопрос возобновления авиасообщения Транспорт 12:09
"Бакинский метрополитен" закупил очередную партию новых поездов Общество 12:01
Вылечившийся от коронавируса азербайджанский режиссер выразил благодарность врачам Социум 12:00
В Хатаинском районе Баку создается новая дорожная развязка (ФОТО) Общество 11:53
AccessBank поддерживает самозанятость в регионах Азербайджана (ФОТО) Экономика 11:44
Китайский город Чунцин установил дружественные отношения с Ташкентской областью Узбекистан 11:34
Обнародованы объемы перевалки грузов через турецкий черноморский порт Зонгулдак Турция 11:34
В Азербайджане бакалаврам, не выполнившим минимальные требования по отдельным предметам, разрешено поступать в магистратуру Общество 11:31
Число случаев заражения коронавирусом в Узбекистане достигло 4352 Узбекистан 11:29
В Армении за сутки выявили 195 случаев заражения COVID-19 Армения 11:27
В Туркменистане перевыполнен план по добыче нефти и газа Энергетика 11:25
Данные по перевалке грузов через турецкий черноморский порт Самсун Турция 11:21
ГЭЦ Азербайджана: В третьем номере журнала "Магистр" опубликованы программы приема в магистратуру Общество 11:20
Обнародованы объемы перевалки грузов через турецкий порт Коджаэли Турция 11:16
Обнародованы объемы перевалки грузов через турецкий черноморский порт Трабзон Турция 11:15
За первые 4 месяца 2020 г. через порты Турции было перевезено свыше 200 тыс тонн газойля Турция 11:13
Институт зоологии: В Азербайджане необходимы агротехнические меры против саранчи из Ирана Общество 11:12
Полиция Монреаля применила слезоточивый газ против демонстрантов (ФОТО) Другие страны 11:10
Азербайджанские аналитики: Цена на Brent может достигнуть 48$ Финансы 11:08
Турция сократила товарооборот с Кыргызстаном Турция 11:03
Золото в Азербайджане подешевело Финансы 11:00
Промпроизводство в Германии в апреле рухнуло на 17,9% Европа 10:52
Обнародован рост ВВП Туркменистана за январь-май текущего года Финансы 10:46
Айдын Мирзазаде: Часть общества все еще несерьезно относится к необходимости использования защитных масок Политика 10:42
ГУГДП Азербайджана: За сутки к ответственности привлечены свыше 2500 водителей, нарушивших правила карантина Общество 10:34
Импорт нефти в Китае в мае побил исторический рекорд Другие страны 10:23
Соблюдение законов и правил - вот единственный путь победы над коронавирусом - "Политшоу представляет" - (Видеопроект) Политика 10:22
Китай и Великобритания закупили в Туркменистане хлопчатобумажную пряжу Туркменистан 10:19
Парламентский комитет Азербайджана по региональным вопросам проведет заседание Политика 10:14
МВД Азербайджана выразило благодарность гражданам Общество 10:13
Ирак выступает за новые правила распределения квот будущих сокращений ОПЕК+ Энергетика 10:08
Пенсионерам трех районов Баку назначены пенсии в льготном порядке Общество 09:59
Нефть растет на 1,5-2% на решении ОПЕК+ продлить текущее сокращение добычи Энергетика 09:56
Официальный курс маната по отношению к мировым валютам Финансы 09:49
В Казахстане запустили новую систему страхования в сфере агропромышленного комплекса Казахстан 09:45
Встреча Юсифа Эйвазова и Динары Алиевой в виртуальном пространстве Культура 09:43
ВС Армении продолжают обстрел азербайджанских позиций из снайперских винтовок Нагорно-карабахский конфликт 09:39
В Грузии с 15 июня ожидается возобновление железнодорожного сообщения Грузия 09:39
Обнародован объем перевалки грузов через турецкий порт Эрегли Турция 09:33
В Сеуле сообщили, что линии связи с военными КНДР продолжают работать Другие страны 09:33
Азербайджан незначительно сократил импорт стали из Турции Турция 09:31
В Азербайджане в летние месяцы 1998-2019-х годов наблюдалось высыхание некоторых рек Общество 09:29
Эмин Гаджиев: Позиция СЕ по нагорно-карабахскому конфликту отражает истинную суть этой организации Политика 09:26
Иранская нефтехимическая компания "Джам" наращивает производство Экономика 09:24
Франция сократила импорт стали из Турции Турция 09:08
Найдено спасение от тяжелой формы коронавируса В мире 08:56
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 8 июня В мире 08:55
«Манчестер Сити» — лидер по расходам среди клубов Англии Спорт 08:53
В Сиэтле машина въехала в толпу протестующих, водитель открыл огонь США 08:41
Все новости