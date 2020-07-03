В Баку будет ограничено движение на одном из основных проспектов
БАКУ /Trend/ - В связи с предстоящими строительными работами 4 и 5 июля въезд со стороны круга "20 Января" на путепровод, проходящий через круг 3-го микрорайона, будет частично ограничен, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог.
В качестве альтернативы водители могут пользоваться вспомогательной дорогой проспекта, а также улицами Асифа Магеррамова, Джейхуна Салимова и Абдулвахаба Саламзаде.
(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)
Лента новостей
Он навсегда останется гением азербайджанского музыкального искусства - Зохрабу Адыгезалзаде исполнилось бы 80…
Kaspersky Safe Kids третий год подряд на первом месте: AV-Comparatives протестировала продукты для родительского контроля
Гусейн Абдуллаев, набравший максимальное количество баллов на выпускных экзаменах: «Моя самая большая мечта - поступить в Бакинскую Высшую Школу Нефти»
Ассоциация отелей Азербайджана планирует восстановить прежний режим работы в постпандемический период
Минобороны: Ряд подразделений азербайджанской армии привлечен к контролю за соблюдением карантинного режима
Сотрудничество Азербайджана и Украины в рамках международных организаций находится на высоком уровне (ФОТО)
Парламент Азербайджана провел плодотворную работу в ходе весенней и внеочередной сессий - глава комитета