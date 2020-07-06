ГЭЦ Азербайджана: Лица, желающие учиться за рубежом, получат аттестаты без выпускных экзаменов
БАКУ /Trend/ - В виде исключения, выпускникам по ступени общего образования, желающим продолжить обучение в зарубежных вузах, аттестаты будут выдаваться без участия в выпускных экзаменах, говорится в совместном сообщении Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) и министерства образования, сообщает в понедельник Trend.
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