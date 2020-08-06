В Азербайджане планируется выделение средств для разрешения проблем, связанных с водой
Баку/Trend/ - Планируется выделить средства для разрешения проблем, связанных с водой. Создана соответствующая комиссия по водным вопросам. Комиссия представила свои предложения, составленные в результате предварительного анализа.
Как передает Trend, об этом заявил сегодня на внеочередном заседании Милли Меджлиса(парламент) заместитель министра финансов Азер Байрамов.
Замминистра сообщил, что средства будут выделены ОАО Azersu и другим организациям, занимающихся водными проблемами.
(Текст: Жаля Гасымова, Редактор: Ровшан Гусейнов )
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