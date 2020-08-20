Оглашены детали операции по борьбе с коррупцией в ИВ Кюрдамирского района (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Задержаны подозреваемые в совершении противозаконных действиях должностные лица исполнительной власти Кюрдамирского района.

Как сообщили в четверг Trend в Генеральной прокуратуре, решительные и последовательные меры в рамках мер по борьбе с коррупцией и другими негативными явлениями, мешающими многопрофильным и системным реформам, проводимым в нашей стране, продолжаются.

В рамках таких мер, по результатам расследования, проведенного Главным управлением по борьбе коррупцией при Генеральном прокуроре, по фактам нарушения законодательства должностными лицами Исполнительной власти Кюрдамирского района было возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного Кодекса Азербайджана.

По результатам расследования возникли основательные подозрения в том, глава ИВ Кюрдамирского района Джейхун Джафаров, предварительно вступив в сговор со своим первым заместителем Таджеддином Новрузовым, заведующим отделом территориального управления и работы с местными органами самоуправления аппарата ИВ Натигом Каримовым и другими должностными лицами исполнительной власти, получал денежные средства в различных размерах от действующих на территории района учреждений здравоохранения, образования и других государственных учреждений. Помимо этого он совершил другие незаконные действия, которые нанесли колоссальный ущерб интересами государства, что привело к тяжким последствиям.

Так, в ходе следственных мероприятий возникли основательные подозрения в том, что эти лица напрямую и косвенным образом, через других сотрудников районной ИВ, в разное время в качестве взятки получили от действующих на территории района учреждений здравоохранения в целом 137 тысяч манатов, комбината коммунальных предприятий - 58 тысяч манатов, учреждений образования, действующих на территории района - 120 тысяч манатов, ООО "Азбиян" - 71 тысячу манатов.

На основании вышеизложенного, 19 августа 2020 года сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре в административном здании исполнительной власти Кюрдамирского района, а также в районных управлениях по орошению и озеленению, комбинате коммунальных предприятий и в представительстве по административно-территориальному округу города Кюрдамир были проведены оперативно-следственные мероприятия, в ходе которых эти лица были задержаны.

Джейхун Джафаров, Таджеддин Новрузов и Натиг Керимов были привлечены к следствию в качестве подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных статьями 308.2 (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия), 311.3.1 (получение взятки группой лиц по предварительному сговору), 311.3.2 (неоднократное получение взятки), 311.3.3 (получение взятки в крупном размере) Уголовного Кодекса Азербайджана. Соответствующими постановлениями Бинагадинского районного суда в их отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия по расследованию нарушений в деятельности структур, находящихся в подчинении исполнительной власти Кюрдамирского района и других органов, действующих на территории района. Круг обвиняемых по делу будет четко определен и все они будут привлечены к ответственности. Общественности будет предоставлена ​​дополнительная информация о результатах расследования.

(Текст: Турал Гараджаев)