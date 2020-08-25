Уголовное дело в отношении экс-посла Азербайджана в Сербии передано в Генпрокуратуру

БАКУ /Trend/ - Генпрокуратура Азербайджана прокомментировала информацию, распространенную адвокатом Адилем Исмайловым о передаче уголовного дела в отношении арестованного экс-посла Азербайджана в Сербии Эльдара Гасанова из Службы государственной безопасности в Генеральную прокуратуру, сообщает во вторник Trend.

Пресс-служба Генеральной прокуратуры подтвердила Trend данный факт.

Было отмечено, что информация, распространенная адвокатом Адилем Исмайловым, достоверная: «В настоящее время следствие по уголовному делу в отношении Эльдара Гасанова проводится в Следственном управлении Генеральной прокуратуры».

Как сообщалось ранее, по уголовному делу, возбужденному в Службе государственной безопасности в связи с допущенными некоторыми должностными лицами МИД Азербайджана многочисленными противозаконными действиями, наносящими вред охраняемым законом интересам государства с умышленным использованием своих полномочий вразрез со служебными интересами, злоупотреблением служебными полномочиями, хищением и взяточничеством, к уголовной ответственности были привлечены глава Управления делами МИД, председатель Тендерной комиссии Фархад Моллазаде, начальник Консульского управления МИД Фаиг Багиров и другие.

В ходе текущего уголовного расследования была получена новая информация о хищении бюджетных средств, выделенных по направлениям деятельности министерства иностранных дел. На основании собранных материалов соответствующим решением назначена комплексная проверка по финансово-хозяйственной деятельности.

В ходе финансовых проверок возникли обоснованные подозрения в том, что посол Азербайджана в Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговине Гасанов Эльдар Гумбат оглы потратил значительные бюджетные средства не по назначению и совершил другие правонарушения. В рамках проведенного следствия Эльдар Гасанов был арестован в качестве подозреваемого.

Оперативно-следственные мероприятия по уголовному делу продолжаются.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)