В Азербайджане по представлению Службы пробации минюста освобождены 75 заключенных

БАКУ /Trend/ - В результате гуманизации политики наказания и соответствующих изменений в Уголовный кодекс в этой сфере приняты эффективные меры.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал заместитель начальника Службы пробации министерства юстиции Муса Гумбатов.

По его словам, во исполнение Указа главы государства от 22 мая 2020 года в данном направлении министром юстиции был подписан приказ широкого охвата, подразумевающий конкретные мероприятия.

"В целях выполнения этого приказа, для надлежащей организации соответствующего закона и оказания необходимой методической помощи в Службе пробации создана рабочая группа. Чтобы в короткие сроки определить точное количество лиц, подпадающих под этот закон, были тщательно изучены личные дела осужденных, зарегистрированных в местных органах пробации, а также вынесенные им приговоры. Если статус осужденных каким-либо образом улучшится в соответствии с новым законом, для рассмотрения этих вопросов в суды будут подаваться представления. По состоянию на 1 августа этого года местные органы пробации подали в суды более 230 представлений, 84 из которых были рассмотрены, а 75 заключенных - освобождены из мест лишения свободы", - сказал Гумбатов.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)