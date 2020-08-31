В Азербайджане завершается выбор специализации для приема на вакантные места в магистратуру

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане завершается прием на вакантные места в магистратуру вузов и Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), сообщает во вторник Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр(ГЭЦ).

Прием на вакантные места магистратуры вузов и НАНА на 2020/2021 учебный год проводится на основе баллов, набранных на вступительном экзамене 23 февраля 2020 года.

Для участия в конкурсе по приему на вакантные места бакалавры должны до 23:59 часов 31 августа зайти в соответствующий раздел на сайте ГЭЦ и подтвердить коды выбранных ими специальностей в «Заявлении на выбор специализации бакалавра».

Каждый бакалавр может выбрать коды до 20 специальностей, относящихся к программе экзамена, и специальности, касающиеся этой программы.

Список специальностей, по которым имеются вакантные места, опубликован в шестом номере журнала "Магистр".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)