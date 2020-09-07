В Азербайджане пенсионеры ряда районов будут получать пенсии 14-16 числа каждого месяца

Общество 7 сентября 2020 14:38 (UTC+04:00)
В Азербайджане пенсионеры ряда районов будут получать пенсии 14-16 числа каждого месяца

БАКУ /Trend/ - В структуре Государственного фонда социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения сделано очередное изменение, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство.

Пенсионные дела лиц, которым назначены пенсии в льготном порядке по Гарадагскому, Хатаинскому, Наримановскому районам Баку и Саатлинскому, Сабирабадскому, Шушинскому и Зангиланскому районам назначены пенсии с установлением надбавок к трудовой пенсии за выслугу лет, переданы из филиалов ГФСЗ этих районов в Центральный филиал Фонда по назначению на особых условиях.

В связи с этим, указанным лицам с сентября 2020 года пенсии будут выплачиваться 14-16 числа каждого месяца.

В случае возникновения вопросов у лиц из вышеуказанных районов, которым назначены или будут назначены льготные пенсии или пенсии на особых условиях, могут обратиться в Филиал по телефонам: (012) 563-55-46; (012) 563-55-47; (012) 563-55-34.

(Текст: Кямаля Сеидова.)

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