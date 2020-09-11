Используя атмосферные осадки в Баку можно сэкономить питьевую воду - Институт географии

БАКУ /Trend/ - За счет использования атмосферных осадков, выпадающих в Баку, можно экономить питьевую воду.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал заместитель директора Института географии Национальной академии наук Азербайджана, доктор философии по географии Магеррам Гасанов.

По его словам, в Баку в год выпадает около 230-250 мм осадков в год, это - 0,5 кубических километра. Если можно было бы собрать и использовать хотя бы половину этой воды, можно сэкономить большое количество питьевой воды.

Гасанов также подчеркнул, что при составлении Генплана Баку особое внимание следует уделять водоснабжению. По его словам, на Абшеронском полуострове и в Баку, не имеющих собственных природных водных ресурсов, было бы крайне целесообразно собирать дождевую воду и использовать ее в летние месяцы для орошения зеленых насаждений и в других технических целях.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)