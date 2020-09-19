Плановые места в магистратуре вузов Азербайджана заполнены на 85% - ГЭЦ

БАКУ /Trend/ - Из выделенных 9753 плановых мест в магистратуре вузов заняты 8301 (в том числе 3078 мест по госзаказу), сообщили в субботу Trend в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ) Азербайджана.

В процентном выражении заполнены 85,11 процента плановых мест.

Приказы бакалавров, принятых в магистратуру, направлены на этой неделе в соответствующие вузы, говорится в сообщении ГЭЦ.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)