Председатель ОАО "Азеркосмос" провел вебинар в рамках конкурса "Восхождение"

БАКУ /Trend/ - Правление управляющих руководителей конкурса "Восхождение" 25 сентября провело очередной вебинар. В вебинаре с презентацией на тему "Лидерство и самоуправление" выступил член Правления, председатель ОАО "Азеркосмос" Рашад Набиев.

Как передает в пятницу Trend, председатель ОАО рассказал участникам вебинара о формировании лидерских качеств и характера, особенностей самоуправления в становлении будущих управленцев в качестве специалистов на пути к профессионализму. Он сказал, что самопознание управленца и его способность анализировать являются основными факторами, влияющими на успешную методику управления. Рашад Набиев также подчеркнул, что даже управленцы, воспринимаемые нами как профессионалы, нуждаются в наставниках, которые старше их самих и более опытны в соответствующем деле. Он добавил, что важными качествами успешного управленца также является привлечение в команду работников, быстро усваивающих технологические инновации, обладающих эмоциональным интеллектом, и применяющих это в своей деятельности, а также способность правильной оценки таких людей.

Вебинар продолжился в формате взаимного обсуждения. Рашад Набиев ответил на вопросы участников.

Следует отметить, что рабочая группа конкурса также планирует проведение на регулярной основе вебинаров и презентаций управляющих руководителей.

Напомним, что 26 июля 2019 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об учреждении конкурса Yüksəliş ("Восхождение").

Цель конкурса - выявление и поддержка людей с высоким интеллектуальным уровнем и управленческими качествами, а также создание банка кадровых резервов в стране.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)