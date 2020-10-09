Бакинская высшая школа нефти перечислила средства в Фонд помощи Вооруженным силам

Бакинская высшая школа нефти (БВШН) перечислила средства в Фонд помощи Вооруженным силам Азербайджанской Республики, собранные за счет добровольных пожертвований сотрудников БВШН, которые считают своим моральным и гражданским долгом поддержать Азербайджанскую армию, борющуюся за территориальную целостность нашей страны.

Так, сотрудники БВШН пожертвовали в фонд 11 тысяч манатов из своих месячных зарплат, чтобы поддержать нашу армию в освобождении оккупированных земель от врага.

Сотрудники и выпускники Высшей Школы решительно заявляют о своей готовности в любое время последовать боевому приказу нашего Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева.

Отметим, что Фонд помощи Вооруженным силам был учрежден Указом Президента Азербайджанской Республики от 17 августа 2002 года с целью обеспечения развития наших Вооруженных сил на уровне современных требований, укрепления их материально-технической базы и финансирования необходимых социальных мероприятий.