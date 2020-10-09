Внимание! Армянские провокации продолжаются — ЗВУКОЗАПИСЬ

БАКУ /Trend/ - Поставленная в безвыходное положение контрнаступательными операциями азербайджанской армии, ее успехами, на различных участках фронта, страна-оккупант и агрессор Армения прибегла к очередной провокации.

Как сообщили в пятницу Trend в министерстве транспорта, связи и высоких технологий, в этот раз армяне звонят на мобильные и стационарные телефоны наших граждан, отправляя с поддельных номеров аудиозаписи на азербайджанском языке от имени религиозных деятелей. Армения, терпящая поражение на фронте и вынужденная отступать, стремится посеять страх и тревогу среди населения путем распространения провокационной дезинформации.

Служба электронной безопасности при министерстве вновь призывает граждан не отвечать на звонки и сообщения с незнакомых номеров, блокировать эти номера, а также жаловаться в таких случаях на спам.

Министерство призывает населения сообщать о любых киберугрозах, а также рекомендует обращаться для методической поддержки в Службу электронной безопасности при министерстве транспорта, связи и высоких технологий посредством сайта www.cert.az, горячей линии 1654 или электронной почты [email protected]

Образец звукозаписи прилагается.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)