Армяне хотели преподнести нагорно-карабахский конфликт как войну между христианами и мусульманами - Аллахшукюр Пашазаде (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Армяне хотели преподнести нагорно-карабахский конфликт как войну между христианами и мусульманами, но им это не удалось, и в этом вопросе свою поддержку оказал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Об этом сказал председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) Аллахшукюр Пашазаде, сообщает в пятницу Trend.

Шейх-уль-ислам отметил, что все равно армяне не прекращают свои провокационные действия, продолжая показывать свою истинную сущность.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова.)