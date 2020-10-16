Внук Национального героя Азербайджана отправил солдатам собранные по копейке 103 маната

БАКУ /Trend/ - В Баку 12-летний школьник своим благородным поступком стал примером подражания для других.

Как передает в пятницу Trend, житель Баку, вынужденный переселенец из Ходжалы Тофиг Гусейнов, присоединился к акции поддержки вооруженных сил.

Оказывается, Тофиг копил 50-копеечные монеты, чтобы купить себе фотоаппарат. Несколько дней назад он услышал, что "Служба ASAN" проводит акцию поддержки вооруженных сил. Взяв с собой все сбережения, он отправился в Центр ASAN № 5. Со словами "Передайте эти деньги для покупки теплой одежды нашим солдатам, чтобы им не было холодно и они быстрее освободили наши земли", он передал свои сбережения сотрудникам Центра.

При пересчете оказалось что сумма, собранная школьником составляет 103 маната и 50 копеек. Сотрудники Службы настояли на том, чтобы Тофиг забрал деньги, но школьник настойчиво попросил, чтобы деньги были отправлены солдатам. Так, 103 маната и 50 копеек были приняты для отправки солдатам.

Отметим, что Тофиг Гусейнов - внук Национального героя Азербайджана, командира батальона самообороны Ходжалы Тофига Гусейнова.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)