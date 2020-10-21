АЗЕРТАДЖ направил обращение в ведущие мировые новостные агентства в связи с террористическими атаками Армении на Гянджу

БАКУ/Trend/ - В связи с военными преступлениями Армении, в частности террористическими атаками на город Гянджу, которая расположена достаточно далеко от прифронтовой зоны и не имеет на своей территории ни одного военного объекта, а также другие населенные пункты, АЗЕРТАДЖ направил обращение к руководителям международных и региональных организаций новостных агентств.

В обращении, направленном руководителям агентств, являющихся членами Всемирного конгресса новостных агентств (NAWC), Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана (OANA), Объединения национальных новостных агентств (UNA) Организации исламского сотрудничества (ОИС), содержится призыв к правильному освещению агрессии Армении против Азербайджана и происходящих в регионе событий.

Главная цель обращения – привлечь внимание международных СМИ к продолжающимся, приобретшим более масштабный характер терактам армянской стороны против азербайджанского гражданского населения. В этой связи руководители новостных агентств особо информируются о тяжелых последствиях Гянджинской трагедии, ракетных обстрелах Мингячевира. В то же время выражена обеспокоенность тем, что фейковые новости руководства Армении и армянского лобби просачиваются в некоторые СМИ.

Отмечается, что понесшие сокрушительное поражение на поле боя ВС Армении избирают своей целью близлежащие города и села, а также расположенные далеко от линии фронта населенные пункты и гражданские объекты. Жертвами этих варварских атак стали более 60 гражданских лиц, включая детей, женщин и стариков, около 300 человек получили ранения, разрушены тысячи домов, жилых зданий и объектов инфраструктуры. Последняя атака на Гянджу отличается особой жестокостью. Выпущенная в ночное время, когда люди спали, по жилому кварталу баллистическая ракета типа «СКАД» привела к большим разрушениям, гибели 13 человек, ранению 54. Четверо из погибших – женщины, трое – малолетние дети. Среди убитых детей есть школьники и даже младенец. Все это является терактами, совершаемыми на уровне военно-политического руководства Армении и военными преступлениями, преступлениями против человечности.

До внимания доводится, что в отличие от Армении по отношению к армянскому гражданскому населению Азербайджан демонстрирует гуманистический подход. Президент Азербайджана Ильхам Алиев неоднократно заявлял, что у нас нет никаких проблем с армянским народом. Как только территориальная целостность нашей страны будет восстановлена, армянская часть населения Нагорного Карабаха получит все права и льготы, которыми обладают граждане Азербайджанской Республики.

Далее в обращении говорится: «К сожалению, в некоторых международных СМИ продолжают иметь место случаи предвзятого освещения широкомасштабной агрессии армян против Азербайджана, что вызывает у нас серьезную обеспокоенность. Некоторые иностранные СМИ, не проверив информацию, распространяют новости на основании фейковых сообщений армян, а также воздерживаются от демонстрации своей позиции в связи с целенаправленными атаками на мирное азербайджанское население и гражданские объекты. Мы просто хотим, чтобы вы встали на сторону справедливости, донесли до общественности своих стран только правду. Больше мы ничего не хотим. Не сомневаясь в новостных принципах агентств, руководителями которых вы являетесь, призываем вас не оставаться равнодушными к вышеуказанным кровавым террористическим актам, совершенным Арменией против гражданского населения. В связи с этим АЗЕРТАДЖ готов ответить на любой ваш запрос, предоставить любую информацию, оказать вам помощь в налаживании медиа-связей с официальными источниками Азербайджана».

Напомним, что АЗЕРТАДЖ является вице-президентом Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана (OANA), членом Совета всемирного конгресса новостных агентств (NACO), Объединения национальных новостных агентств (UNA) Организации исламского сотрудничества (ОИС) и Европейского альянса информационных агентств (EANA).