Для поддержки местных специалистов в борьбе с коронавирусом в Азербайджан с Кубы прибыла очередная бригада врачей (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках борьбы с пандемией коронавируса шестого ноября при поддержке "Азербайджанских авиалиний" (AZAL) в Азербайджан с Кубы была доставлена ​​очередная бригада в составе 120 врачей.

Как сообщает в пятницу Trend, руководитель бригады Далси Торрес Авила напомнил, что первая медицинская бригада прибыла в Азербайджан с Кубы в июле этого года. По его словам, 115 врачей той бригады действуют в клинической больнице № 1. Новая бригада врачей, прибывшая по приглашению правительства Азербайджана в целях поддержки местных специалистов, будет бороться с пандемией в модульной больнице в Абшеронском районе.

Посол Кубы в Азербайджане Альфредо Ньевес Портуондо сказал, что очередной визит бригады кубинских врачей в Азербайджан внесет свой вклад в развитие отношений между двумя странами. Он отметил, что как и все кубинцы, рад оказывать Азербайджану медицинскую поддержку. "Между Азербайджаном и Кубой по многим областям налажены тесные связи. Прибытие сегодня в Азербайджан с Кубы второй бригады врачей является ярким показателем этого. Верю, что наши связи будут развиваться и в дальнейшем", - сказал посол.

Завотделом Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Агаев отметил, что в течение следующих трех месяцев медицинская бригада будет лечить в Азербайджане пациентов, инфицированных COVID-19. Он сказал, что правительство Азербайджана принимает необходимые меры для борьбы с COVID-19. Приглашение медицинских бригад с Кубы в нашу страну реализуется в рамках этих мер.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)