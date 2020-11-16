Необходимо остановить экологический террор, совершаемый Арменией - минэкологии Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Министерство экологии и природных ресурсов, НПО, действующие в сфере охраны природы, в целом азербайджанская общественность резко осуждают акты экологического террора, совершаемые армянами на территории Кельбаджара.

Как сообщает Trend, об этом сказал журналистам накануне замминистра экологии и природных ресурсов Азербайджана Вугар Керимов.

По его словам, уничтожение оккупантской Арменией флоры и фауны, в частности вырубка платанов возрастом более двух тысяч лет в Джебраиле, Зангилане, Губадлы и на других ныне освобожденных от оккупации азербайджанских территориях, выжигание запрещенным белым фосфором леса Топхана вокруг города Шуша, а сейчас и вырубка деревьев, выжигание лесов и умышленное нанесение ущерба окружающей среде в Кельбаджаре являются тяжкими экологическими преступлениями.

"Мы снова стали свидетелями этого варварства на фото и видео, распространившихся вчера в СМИ. Об экологических преступлениях Армении, совершаемых в течение многих лет Арменией, свидетельствуют и фотоснимки со стороны "Азеркосмос". Также геноцид против природы, биоразнообразия региона, совершаемый Арменией, нашел свое отражение в предварительных результатах мониторинга, проведенного сотрудниками министерства экологии", - сказал Керимов.

Замминистра отметил, что имеющиеся факты представлены в секретариаты соответствующих международных конвенций. Международные группы наблюдения и оценивания будут приглашены в Азербайджан, чтобы зафиксировать эти факты и оценить ущерб.

Он добавил, что на освобожденных от армянской оккупации территориях уже проводится работа по восстановлению экологического баланса. С 11 ноября на этих территориях высаживаются саженцы различных видов деревьев, принимаются меры по восстановлению лесного покрова и растительности. Эта работа продолжится с еще большей интенсивностью, сказал замминистра.