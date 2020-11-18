Все следы, связанные с монастырем «Худаван» в Кяльбаджаре, указывают на его непринадлежность армянам - историк

БАКУ /Trend/ - Все следы, связанные с монастырём «Худаван» в Кяльбаджаре, показывают его непринадлежность армянам.

Об этом в среду сказал Trend завотделом политики Кавказа Института кавказоведения НАНА, доктор философии по истории Эльнур Кельбизаде.

По его словам, самую большую фальсификацию в монастыре «Худаван», принадлежащего христианским албанцам, и сыгравшего важную роль в этногенезе азербайджанского народа, совершили сами армяне: «В первую очередь следует отметить, что в дохристианский период здесь тоже был храм. Это доказывают и особо установленные памятники, которые в 2007 году обнаружили армяне во время раскопок, проведенных ими на территории монастыря. Тогда армяне сами признали, что подобные памятники не характерны для армянского христианства. С другой стороны, армяне допустили еще одну фальсификацию, связывая название монастыря якобы с армянским словом «хота», что означает «возвышенность», «холм». В действительности, название монастыря «Худаван», в дохристианский период « Худа/Гудай» использовалось в ареале Турара и Ирана в значении «Всевышний, Создатель».

Кельбизаде добавил, что не следует считать случайным и упоминание о том, что самое большое строение монастыря в XIII веке связано с именем правительницы Арзу-хатун, отца которой звали Гурд.

По его словам, с 2004 года армяне, за счет средств американской бизнес-леди армянского происхождения Адель Овнаниян, начали проводить в монастыре работы по фальсификации, в которых активно участвовал и тегеранский армянин Эдик Абрамян: «Колокол, вывоз которого армянами запечатлен на имеющемся у нас видео, был повешен в 2005 году, и не имеет никакой исторической ценности. Армяне, которые тогда осуществляли работы по фальсификации, в 2017 году пригласили итальянских специалистов для того, чтобы восстановить какие-то надписи и найти находки, которые якобы являются «древними», а на самом деле некоторое время назад были зарыты армянами».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)