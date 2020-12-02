Пять лет FAO в Азербайджане: перспективы развития отношений, будущего программ Организации в стране и регионе

Общество 2 декабря 2020 17:19 (UTC+04:00)
Пять лет FAO в Азербайджане: перспективы развития отношений, будущего программ Организации в стране и регионе

Вот уже пять лет как Продовольственная и Сельскохозяйственная Организация ООН (FAO) полноправно представлена в Азербайджане. Как показало время, схема представительства, осуществлявшаяся до этого посредством двойной аккредитации, когда Представитель Организации находился в Анкаре, в условиях нашей страны не оправдала себя. Как можно оценивать эти пять лет? Как человеку, принимавшему самое непосредственное участие во всех процессах, приведших к созданию этого офиса, мне кажется, что отвечая на этот вопрос, было бы полезным постараться произвести оценку, отталкиваясь от ожиданий сторон, которые у них были в начале этого пути. В первую очередь, будет нелишним вспомнить при каких обстоятельствах происходило открытие офиса FAO в Азербайджане и других частях восточно-европейского региона.

Предыдущее руководство FAO в своём видении будущего Организации, активно опиравшееся на увеличение роли стран с растущей экономикой, желало, чтобы те из этих стран, в которых FAO ещё не присутствовала в силу тех или иных причин, основывали бы своё двустороннее сотрудничество на новых принципах, предусматривающих значительное усиление их позиций в осуществлении программ в самих этих странах и странах региона.

Первой страной, которой было предложено принять такой офис и статус, стал Азербайджан. Предложение было сделано Генеральным Директором руководству страны в ходе 28-й сессии Европейской Региональной Конференции в апреле 2012 года, которая прошла в Баку. То, что переговоры об открытии этого офиса, шедшие в разные периоды с разной интенсивностью, длились целых три года было связано с тем, что FAO на ходу наполняло содержанием эту новую форму. Большую помощь в реализации этого начинания оказало высшее руководство Азербайджана, своим очным участием решившее этот вопрос.

Дело в том, что ни одна структура ООН, из представленных в Азербайджане до того времени, не обладала таким статусом, и замешательство, имевшее место на уровне соответствующих государственных структур, было понятным и вполне оправданным.

И вот в мае 2015 года в Баку состоялось долгожданное открытие первого, на тот момент в мире, Связующего и Партнёрского Офиса FAO.

К сожалению, Организации не удалось развить свой успех с продвижением этой идеи в других странах региона, несмотря на имевшиеся серьёзные предпосылки. Претворение этой идеи в жизнь в масштабе региона позволило бы увеличить удельный вес проектов, связанных с усовершенствованием политики в области сельскохозяйственного производства (и других смежных темах, подпадающих под мандат Организации) в отдельно взятых странах региона и в регионе в целом. Другим преимуществом открытия такого рода офисов в регионе была бы возможность, при благоприятной конъектуре, сконцентрироваться на фундаментальных вопросах широкой повестки развития в этом регионе.

Достаточно будет озвучить несколько тем, чтобы стало ясно о чём идёт речь:

- проблема Аральского моря, практические перспективы и оценка сценариев их воздействия на экологическую ситуацию, сельскохозяйственное и промышленное развитие региона;

- взаимодействие с Исламской Организацией по Продовольственной Безопасности (IOFS), действующей под эгидой Организации Исламского Сотрудничества;

- меры по созданию единого хлопкового рынка в регионе;

- техническая помощь Организации (определение кратко-, средне- и долгосрочной структуры спроса) в создании продовольственных банков (при возможном участии Азербайджана) на восточном побережье Каспийского Моря, неподалёку от Актау;

- техническая помощь в определении стратегии развития сельского хозяйства на освобождённых территориях Азербайджана;

- создание механизма интегрированного управления водными ресурсами Средней Азии

К сожалению, осуществлением программной деятельности такого масштаба в этом регионе Организация похвастаться пока не может. Во-первых, без основания офисов, подобных тому, который был открыт в Баку в 2015 году и претворения в жизнь широкого видения сотрудничества со странами региона, в рамках которого эти страны будут восприниматься как равноправные партнёры, трудно представить, чтобы Организация, несмотря на её огромный потенциал, могла бы играть заметную роль в вынесении этих вопросов на двустороннюю повестку и осуществлении практических мер в решении этих важнейших вопросов развития.

Во-вторых, нащупывание этой самой региональной конъектуры, о которой шла речь выше, процесс архиважный и Организации ещё предстоит в нём преуспеть. В качестве составной части этого процесса представляется очень важным, не теряя времени, дать тем странам региона, где FAO уже присутствует как партнёр (в частности, в Азербайджане), помимо программной деятельности, привязанной к региону, возможность делиться на международном уровне имеющимися у них инновациями в тех или иных сферах, подпадающих под мандат Организации. Другим механизмом демонстрации преимуществ партнёрского взаимодействия могло бы быть содействие в усилении роли этих стран в платформах международного диалога, которые поддерживаются секретариатом Организации в соответствии со статьёй XIV её Основных Текстов (Конституции) Организации. Международная конвенция по карантину и защите растений (IPPC) и Международный договор о генетических ресурсах растений для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (IT-PGRFA) являют собою примеры таких платформ, где помощь в усилении роли стран, которых Организация готова начать рассматривать партнёрами, могло бы усилить аргументацию FAO о её намерениях и возможностях осуществлять самую широкую и амбициозную программу регионального развития.

В завершение хотел бы сказать, что пребывание офиса FAO в Баку в своём первоначальном формате по прошествии пяти лет я уже оцениваю как однозначно позитивный факт. Считаю, что в последующем всем заинтересованным сторонам нужно будет постараться достичь максимально ясной артикуляции своих ожиданий. Организация, в свою очередь, сможет пересмотреть в этом свете свои возможности и предусмотреть вероятность многоуровневого сотрудничества (контуры в целом описаны выше), наличие которого, с одной стороны, повысит степень доверия сторон друг к другу и, с другой стороны, повысит качество членства стран региона в FAO, являющейся одним из самых крупных специализированных агентств системы ООН.

Эльхан Алиев

Ведущий Эксперт по Стратегии и Планированию

Офис Стратегии, Планирования и Управления Ресурсами

Продовольственная и Сельскохозяйственная Организация ООН (FAO)

Рим, Италия

e-mail: e[email protected]

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