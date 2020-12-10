Минсвязи предупреждает о попытке контрпропаганды армянской стороны против Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В попытке завуалировать свои неудачи, армянская сторона продолжает распространять ложные сведения. Таким образом, с целью проведения контрпропаганды противная сторона направляет гражданам Азербайджана по различным каналам - WhatsApp, Telegram, социальные сети - сообщения, в которых выдает себя за одного из нас. В сообщениях имеет место просьба предоставить видеозаписи, якобы, для использования в создании фильма, посвященного победе Азербайджана. Взамен предлагается денежное вознаграждение. Цель заключается в проведении контрпропаганды путем распространения информации против Азербайджана.

Об этом в четверг сказали Trend в министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.

Министерство призывает население не доверять аналогичным сообщениям от неизвестных лиц, не передавать противоположной стороне какую-либо информацию, персональные данные, а также рекомендуется пожаловаться на эти сообщения как "спам".

Минсвязи просит граждан, столкнувшихся с такими случаями, обращаться в Службу электронной безопасности при министерстве через сайт www.cert.az или электронную почту [email protected]

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)