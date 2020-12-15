К сожалению, мы столкнулись с новой пандемией коронавируса - Рамин Байрамлы

БАКУ / Trend/ - Благодаря вакцинам в мире предотвращены десятки опасных болезней. Без этих вакцин мир был бы более опасным. К сожалению, мы столкнулись с новой пандемией коронавируса.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы, сообщает во вторник Trend.