WWF о появлении шиншиллы на освобожденных территориях Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Несколько дней назад в одном из освобожденных от оккупации районов Азербайджана была замечена шиншилла.

Как сказал в понедельник Trend глава азербайджанского представительства Всемирного фонда охраны дикой природы (WWF) Эльшад Аскеров, впервые это животное было завезено в Азербайджан еще в советское время.

"Это было в 60-70 годы прошлого столетия. Шиншилла была завезена на территорию вокруг Иландага в Нахчыване. По прошествии определенного времени роста популяции этого животного отмечено не было, затем подтвердился факт вымирания шиншиллы в районе миграции, и данный опыт был назван неудавшейся импродукцией", - сказал Аскеров.

По его словам, замеченная нашими солдатами шиншилла, возможно, содержалась в домашних условиях.

"Подобно тому, как люди держат дома собак и кошек, есть люди, которые содержат шиншилл. Но есть и занимающиеся разведением этого животного, поскольку мех шиншиллы очень ценный. Не исключено, что этим на данной территории занимались и армяне", - сказал Аскеров.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев)