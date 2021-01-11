В Азербайджане соцвыплаты назначены 2300 семьям шехидов и раненым участникам Отечественной войны

БАКУ /Trend/ - В ближайший месяц семьи шехидов, участники Отечественной войны, раненые военнослужащие будут полностью обеспечены всеми необходимыми выплатами и соцпособиями.

Об этом сказал завотделом по связям с общественностью и коммуникации министерства труда и социальной защиты населения Фазиль Талыбов, сообщает в понедельник Trend

По его словам, до сегодняшнего дня пенсиями и пособиями были обеспечены 2300 семей шехидов и участников Отечественной войны: "Семьям шехидов и раненым участникам Отечественной войны уделяется особое внимание. Сотрудники минтруда регулярно навещают эти семьи, интересуются их проблемами".

Талыбов добавил, что 2000 семей шехидов и инвалиды войны привлечены к программе самозанятости, около 2700 человек оказаны психологические услуги и услуги реабилитации, и этот процесс продолжается".

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова)