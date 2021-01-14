Прием документов в магистратуру в Азербайджане может быть начат до 30 января
БАКУ /Trend/ - Мы хотим начать прием заявок на магистерские экзамены до 30 января, но это будет зависеть от режима карантина в стране.
Как сообщает в четверг Trend, об этом сказала председатель совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде.
Она отметила, что информация об экзаменах будет предоставлена после уточнения.
"В прошлом году было дано разрешение на проведение некоторых экзаменов, но впоследствии мы не смогли провести их из-за сложившейся ситуации. Поэтому мы объявим эти даты после уточнения информации", - добавила Малейка Аббасзаде.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)
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