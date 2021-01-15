До вакцинации проверку обязательно должен пройти участковый врач - минздрав Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Вакцинировать граждан будут медработники, прошедшие тренинг и специальные курсы. Самое главное - достаточное количество требуемого медперсонала.

Об этом сказал член Рабочей группы по борьбе с COVID-19 при Минздраве Арис Рустамов, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, для граждан, которые обратятся в поликлинику в связи с вакцинацией, продуманы все условия и удобства. В поликлинике будут указатели, показывающие место, где проводится вакцинация. Она будет проводиться в специально отведенных для этого кабинетах под наблюдением врача. Кабинет разделен на помещения для регистрации, непосредственно для вакцинации и наблюдения: "Сначала гражданин должен пройти регистрацию, потом направиться в кабинет для вакцинации. После вакцинации каждый человек 30 минут будет находиться под наблюдением. Если за это время у него не будет замечено никаких побочных эффектов, то гражданин отпускается домой".

Член Рабочей группы добавил, что вакцинация будет проводиться только после проверки и направления врача. Поэтому непосредственно до вакцинации проверку обязательно проходит сам участковый врач.

Арис Рустамов подчеркнул, что самое главное - правильное хранение вакцин: "Для этого все медпункты, где будет проходить вакцинация, обеспечены холодильниками и термосумками".

Напомним, что в интервью TRT Avaz глава пресс-службы Кабмина Ибрагим Мамедов сказал, что на следующей неделе в Азербайджане будет начата вакцинация.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)