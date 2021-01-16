При совместной организации ИВ Баку и Общественного объединения "Региональное развитие" в Баку посажены деревья (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - БАКУ /Trend/ - В соответствии с меморандумом о сотрудничестве, подписанном между Исполнительной властью г. Баку и Общественным объединением "Региональное развитие", в Наримановском районе столицы проведена очередная акция по посадке деревьев, сообщает в субботу Trend со ссылкой на ИВ Баку.

В акции приняли участие сотрудники исполнительных структур и волонтеры Общественного объединения.

На расчищенной территории было посажено 600 различных пород деревьев, соответствующих климатическим условиям города Баку.

До конца сезона на этой территории будет посажено 3000 деревьев.

Эти акции планируется провести и в других районах столицы.

Проведение совместных мероприятий в рамках сотрудничества между ИВ Баку и Общественным объединением «Региональное развитие» будет продолжено.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)