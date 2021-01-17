Проводится работа по обеспечению соцподдержки еще двух ветеранов Отечественной войны Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Проводится работа по обеспечению соцподдержки еще двух ветеранов Второй Карабахской войны - Рустамова Субхана Юсиф оглу (Огуз) и Тарвердиева Малика Малик оглу (Хачмаз).

Как сообщили Trend в воскресенье в отделе по связям с общественностью и коммуникациям министерства труда и социальной защиты населения, сотрудники ведомства встретились с семьей Рустамовых, и с учетом пожелания ветерана было принято решение по его привлечению к программе самозанятости, в рамках которой будут созданы условия по организации фермерского хозяйства.

Во время встречи с семьей Тарвердиевых также было выражено пожелание участвовать в программе самозанятости. По просьбе Малика Тарвердиева он был зарегистрирован в целях создания в рамках этой программы объекта общественного питания, была оформлена соответствующая документация.

Обе семьи были проинформированы о порядке обращения за адресной социальной помощью, о соответствующем законодательстве, а также о том, что их социальное положение будет находиться в центре внимания. Было отмечено, что после медицинской оценки состояния обоих ветеранов им в случае назначения инвалидности будут выплачиваться ежемесячные социальные пособия.