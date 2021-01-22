После медработников в Азербайджане начнется вакцинация лиц старше 65 лет - TƏBİB

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане начался процесс вакцинации против коронавируса, в рамках которого в ближайшие две недели будут вакцинированы все медработники.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом в интервью турецким СМИ сказал председатель правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

По его словам, после медработников к мерам по вакцинации будут привлечены лица старше 65 лет и входящие в группу риска люди.

Рамин Байрамлы подчеркнул, что Азербайджан, наряду с Турцией, стал одной из первых стран, начавших вакцинацию.

"Сегодня не так-то просто договориться с компаниями и получить вакцину. Мы достигли соглашения с Sinovac о поставке вакцины в объеме, достаточном для удовлетворения 20 процентов потребностей нашей страны. Первый этап вакцинации планируем завершить в течение последующих 2-3 месяцев", - добавил Рамин Байрамлы.

(Автор: Орхан Набиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)