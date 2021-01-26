С середины февраля активность на рынке недвижимости Азербайджана возрастет - эксперт
БАКУ /Trend/ - Смягчение карантинного режима, а также сезонный фактор, конечно, скажутся на рынке недвижимости.
Об этом сказал Trend эксперт по имущественным вопросам Рамиль Османлы.
"Думаю, что примерно с середины февраля возрастет активность на этом рынке, число сделок купли-продажи, увеличится. Конечно, цены на жилье тоже могут вырасти, в частности в новостройках, но не думаю, что это будет значительный рост. То есть речь идет об относительном изменении цены. В то же время наблюдается оживление в процессе предоставления ипотечных кредитов. Все эти факторы, безусловно, положительно скажутся на рынке", - сказал он.
(Автор: Эльчин Мехтиев)
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