С середины февраля активность на рынке недвижимости Азербайджана возрастет - эксперт

БАКУ /Trend/ - Смягчение карантинного режима, а также сезонный фактор, конечно, скажутся на рынке недвижимости.

Об этом сказал Trend эксперт по имущественным вопросам Рамиль Османлы.

"Думаю, что примерно с середины февраля возрастет активность на этом рынке, число сделок купли-продажи, увеличится. Конечно, цены на жилье тоже могут вырасти, в частности в новостройках, но не думаю, что это будет значительный рост. То есть речь идет об относительном изменении цены. В то же время наблюдается оживление в процессе предоставления ипотечных кредитов. Все эти факторы, безусловно, положительно скажутся на рынке", - сказал он.

(Автор: Эльчин Мехтиев)