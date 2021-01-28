Министр образования Азербайджана рассказал о магистерских программах с новым содержанием

БАКУ /Trend/ - Учитывая реалии четвертой промышленной революции, цифровизацию и сочетание технологий разработаны новые современные магистерские программы по таким специальностям, как инновации и информационные технологии, кибербезопасность, цифровой маркетинг и аналитика данных.

Как передает в четверг Trend, об этом сказал министр образования Эмин Амруллаев.

Он отметил, что полное понимание имеющегося потенциала экономики страны, правильная оценка роли Азербайджана в глобальной экономической конкуренции должны составлять одно целое с обучением.

"Мы поощряем подготовку компетентных и подготовленных специалистов для реализации устойчивых, долгосрочных и всеобъемлющих качественных изменений в высшем образовании. Для того, чтобы наши ученики в общеобразовательных школах были готовы к этим изменениям в рамках различных программ, мы проводим обучение по таким модулям, как робототехника, 3D CAD моделирование и печать, программирование, нано и нейротехнологии, инженерия. В то же время мы заинтересованы в ускорении процесса за счет организации классов с профессиональным уклоном, чтобы привить студентам базовые знания и навыки современных профессий", – добавил Эмин Амруллаев.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)