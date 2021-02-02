В Азербайджане ряду лиц будет предоставлена отсрочка от военной службы

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане призывникам, успешно сдавшим первый экзамен по приему в докторантуру, будет предоставлена отсрочка от военной службы.

Этот момент отражен в поправке в закон "О военной службе и воинской обязанности", которая обсуждалась на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламента), сообщает Trend.

Согласно поправке, этим призывникам будет предоставлена трехмесячная отсрочка от военной службы

Поправка в закон была вынесена на голосование и принята в первом чтении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)