Вестибюли станций Бакметрополитена открылись для пополнения баланса BakıKART (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Вестибюли станций Бакинского метро с сегодняшнего дня открылись для пассажиров, желающих пополнить баланс BakıKART, передает в пятницу Trend со ссылкой на ЗАО "Бакинский метрополитен".

Как известно, Оперативный штаб при Кабинете министров смягчил особый карантинный режим, и в связи с этим в последние дни наблюдается рост спроса на использование терминалов для пополнения баланса карты для проезда в общественном транспорте.

В целях обеспечения комфорта пользователей BakıKART с учетом обращения от Бакинского транспортного агентства и многочисленных запросов граждан, руководство ЗАО "Бакинский метрополитен" приняло решение открыть вестибюли станций метро для пополнения баланса соответствующих карт.

Сообщается, что за исключением выходных, когда общественный транспорт не работает, вестибюли будут открыты в течение дня. Также будет проведен мониторинг для изучения необходимости использования вестибюлей для пополнения баланса карт, исходя из интенсивности данных операций.

Однако до сведения граждан доводится, что использовать другие территории станций, в частности проходить на платформу и двигаться к противоположному выходу станции, запрещено.

Бакинский метрополитен просит пассажиров соблюдать установленные правила. ЗАО также напоминает, что на территории станций действует масочный режим, и наряду с этим необходимо соблюдать социальную дистанцию.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)