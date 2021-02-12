В Азербайджане началась вакцинация от COVİD-19 сотрудников полиции (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане началась вакцинация от COVİD-19 сотрудников полиции, сообщает в пятницу Trend.
С сегодняшнего дня вакцинируются сотрудники полиции, которые привлечены к обеспечению выполнения антиэпидемических мер.
Вакцинация осуществляется в Республиканском госпитале медицинского управления МВД.
Отметим, что с 18 января вакцинируются медработники, с 8 февраля – лица старше 65 лет.
(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова)
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