Роль «цифрового поколения» в восстановлении Карабаха

На протяжении многих лет освоение и развитие регионов, так или иначе, было связано или с индустриализацией, или с развитием аграрного сектора. Прошлое столетие добавило в список направлений развития областей еще и сферу услуг, в частности туризм. Эти три направления долгое время рассматривались как идеальные способы развития того или иного региона.

Но современное общество в последние годы стремительно меняется под воздействием цифровых преобразующих технологий, и это формирует абсолютно новые реальности.

Все более расширяющееся влияние мобильной связи и Интернета, увеличение среди абонентов доли пользователей смартфонов, появление таких технологий, как "Интернет вещей" (IoT), "Большие данные" (Big Data), 3D печати, Искусственный Интеллект (AI), Блокчейн, квантовые технологии, кибер-физическиe системы и т.п. создали на сегодняшний день материальную базу для революционного преобразования всего экономического уклада и социума.

Перед Азербайджаном после Великой Победы в Отечественной войне и освобождения своих земель от армянской оккупации сегодня стоит важнейшая задача восстановления Карабаха и обеспечение экономического развития региона.

Для решения данной задачи необходимо задуматься о том, что же нужно региону.На мой субъективный взгляд, региону нужно в первую очередь население, которое поможет его восстановлению. Многие скажут, что для возвращения населения на эти земли необходимо построить жилье, создать коммунальную и дорожную инфраструктуру, рабочие места. Уже сейчас звучат предложения о превращении региона в крупный аграрный и туристический центр. Но дома и прочая вышеперечисленная инфраструктура, по моему мнению, является вторичным фактором. Региону нужна молодежь, которая будет его восстанавливать, будет жить и работать в Карабахе, трудиться во его благо.

Современная молодежь уже полностью преобразовала свой уклад мыслей под влиянием цифровых трендов. Сегодня они проявляют интерес к работе в новых сферах, формируемых именно под влиянием новых технологий, и задумываются о самореализации в секторах с широкими цифровыми возможностями. Интернет и широкий спектр возможностей цифровой связи, доступных через Интернет, являются одними из основных потребностей сегодняшней «цифровой молодежи», которая привыкла «жить» в сети. С этой точки зрения именно цифровая инфраструктура важна для нового поколения «цифровой молодежи», и там, где есть такая базовая инфраструктура, молодые люди будут жить и заниматься творческой деятельностью.

Это означает, что в первую очередь необходимо задуматься о цифровом развитии региона, о применении в Карабахе передовых цифровых технологий, наличии широкополосного интернета, чтобы в дальнейшем развивать все остальные сферы экономики уже с применением новейших технологий и цифровизированной экономики. При этом, говоря об Интернете, необходимо понимать, что речь идет не о доступе к сети Интернет, а об Интернете как индустрии, объединяющей в себе несколько рынков и направлений развития.

Если проводить аналогию, то с эпохи древнего мира населенные пункты строились вокруг источников воды, которая была необходима для жизни. В древности все войны велись за обладание источниками войны. Сегодня нашей "водой", так необходимой для жизни, являются Интернет и передовые технологии. Именно эти высокие технологии сыграют важную роль в развитии Карабаха. Современные реалии и потребности таковы, что регион просто необходимо подготовить с точки зрения цифровой индустрии для того, чтобы в будущем строить там аграрную или туристическую зону с применением реалий сегодняшнего дня. Все эти сферы не могут развиваться без молодежи, а молодежь не будет принимать в этом участия без наличия в регионе современных технологий. Кроме того, отсутствие в регионе молодого населения может сделать его уязвимым и с точки зрения самообороны.

К слову, правительство также понимает важность использования новых трендов и цифровых технологий в будущем развитии региона. Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что освобожденные от армянской оккупации земли должны быть восстановлены с использованием концепции «умный город» и «умное село». Это глава государства заявил, принимая новоназначенного министра транспорта, связи и высоких технологий Рашада Набиева в формате видеоконференции. "Вы должны уже сейчас спланировать эту работу, чтобы при осуществлении градостроительства, реализации проектов там непременно применялись самые передовые в мире технологии. Вслед за этим, а может и параллельно, аналогичные проекты должны быть реализованы и в других наших городах и селах, потому что если сегодня мы не сделаем этого, то завтра будем отставать. Мы не можем отставать".

Президент Ильхам Алиев обозначил и дальнейшие перспективы использования передовых технологий в сфере возобновляемых источников энергии и АПК. Освобожденные земли должны быть районами высокотехнологичного развития. Для всего этого в первую очередь нужно подготовить необходимую почву, то есть первичную цифровую инфраструктуру, создать базу, которая позволит развивать освобожденные земли именно в направлении высоких технологий. Удачное географическое расположение страны и природные ресурсы, человеческий потенциал, а также принятые за последние годы Президентом Ильхамом Алиевым государственные программы, указы и распоряжения, создают для этого все возможности.

Напомним, что страна уже делает шаги в данном направлении – одним из важнейших шагов в направлении цифровизации и построения в стране устойчивой цифровой инфраструктуры, а также формирования в регионе новой цифровой экосистемы является программа «Azerbaijan Digital Hub», реализуемая компанией «AzerTelecom» и подключающая нашу страну к глобальной сети Интернет. Программа состоит из трех основных блоков - создание глобальной фибер-оптической инфраструктуры между Азией и Европой посредством Азербайджана в рамках проекта «Digital Silk Way»; создание глобального Дата-Центра для мировых провайдеров, таких как «Google», «Amazon», «Alibaba», «Tencent», «Apple», «Netflix», «Facebook», «Microsoft», «Baidu» и другие; формирование цифровой экосистемы в Азербайджане и в регионе в целом.

Стоит отметить, что еще в середине 90-х годов прошлого века общенациональным лидером Гейдаром Алиевым был инициирован проект по созданию телекоммуникационного коридора между Европой и Азией, проходящего через Азербайджан. Сегодня данная инициатива общенационального лидера реализуется в виде проекта Цифровой Шелковый Путь (Digital Silk Way) и открывает новые горизонты для развития Азербайджана в области цифровизации. Глобальный проект Цифровой Шелковый Путь, который реализуется на месте исторического Шелкового Пути создает возможности для развития не только Азербайджана, но и стран Европы и Азии, через территории которых пройдет новый телекоммуникационный коридор, объединяющий континенты.

В настоящее время в рамках проекта Цифровой Шелковый Путь (Digital Silk Way) начат проект прокладки по дну Каспия фибер-оптических кабельных линий по маршрутам Азербайджан – Казахстан и Азербайджан – Туркменистан. Параллельно идет проект по прокладке оптоволоконных кабельных линий внутри страны. Проект прокладки магистральных линий проводится вдоль защитной полосы железной дороги в рамках модернизации инфраструктуры. В рамках этого процесса «AzerTelecom» активно сотрудничает с ЗАО «Азербайджанские железные дороги». Реализация проекта также придаст импульс формированию стабильной широкополосной оптоволоконной кабельной связи с соседними странами – Россией, Грузией, Турцией и Ираном.

В целом реализация программы позволит Азербайджану стать региональным центром цифровых услуг не только для Южного Кавказа, но и в более широком смысле для Ближнего Востока, Центральной Азии и Южной Азии. В качестве новой точки обмена интернет-трафиком, наряду с более развитыми центрами, такими как Лондон, Франкфурт, София, Стамбул, Москва, Амстердам и Дубай, Баку сможет улучшить доступ к различным цифровым услугам для 1,8 миллиарда человек. И сегодня данная программа является оптимальным шаблоном для восстановления освобожденных земель.

Остается только работать в данном направлении, осуществляя развитие региона планомерно и последовательно. И стоит понимать, что данное направление развития не один из возможных вариантов, а единственно правильный. Но если мы не будем применять высокие технологии в развитии региона в условиях интенсивной цифровизации, если не привлечем к этому развитию «цифровую» молодежь, то мы можем столкнуться с задержками в развитии Карабаха и сохраняющейся зависимостью региона от субсидий.

Фуад Аллахвердиев

Председатель совета директоров ООО “AzerTelecom”

Руководитель программы “Azerbaijan Digital Hub”