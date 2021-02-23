В Азербайджане устранено требование иметь при себе документы на автомобиль
БАКУ /Trend/ - На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана обсуждалась поправка в Кодекс об административных правонарушениях, связанная с вопросами обеспечения дорожной безопасности и правилами использования автомобильных дорог, сообщает во вторник Trend.
Согласно одной из предлагаемых поправок, устраняется требование иметь при себе водительские права, свидетельство о регистрации транспортного средства и другие документы на автомобиль. Наличие данных документов будет проверяться сотрудниками Управления дорожной полиции при помощи бортовых компьютеров.
Поправка была вынесена на голосование и принята в третьем чтении.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
Лента новостей
С итальянскими компаниями обсуждены восстановление и развитие освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО)
В Парке высоких технологий АН Азербайджана будет использовано новое сырье для получения смазочных материалов
«Южный газовый коридор» меняет правила игры с точки зрения безопасности поставок в ЕС – Минэкономики Хорватии