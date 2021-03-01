В этом году получат жилье все семьи шехидов и инвалидов войны в Баку, Сумгайыте и на Абшероне - министр
БАКУ /Trend/ - В этом году будут обеспечены квартирами все семьи шехидов и инвалидов войны с пропиской в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе.
Об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, сообщает в понедельник Trend.
По его словам, в целом в текущем году лицам из этой категории планируется предоставить три тысячи квартир: "Параллельно эта работа проводится и в регионах страны. В прошлом году в регионах были предоставлено 800 домов".
Министр добавил, что для семей шехидов и инвалидов войны будут построены жилые комплексы в пос. Ходжасан Бинагадинского района Баку, Гарадагском районе Баку, в Сумгайыте.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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В этом году получат жилье все семьи шехидов и инвалидов войны в Баку, Сумгайыте и на Абшероне - министр
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