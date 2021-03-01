В Анкаре прошло заседание Совместной азербайджано-турецкой комиссии по культуре (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Продолжаются встречи в Турции делегации Азербайджана во главе с министром культуры Анаром Керимовым, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на минкультуры.

1 марта в Анкаре состоялось заседание Совместной азербайджано-турецкой комиссии по культуре.

От Азербайджана на заседании председательствовал глава аппарата минкультуры Васиф Эйваззаде, от Турции - глава Управления кино при министерстве культуры и туризма Эркин Йылмаз.

На заседании были проведены обсуждения в сферах культурного наследия, библиотек, музыки, театра, музеев, кино и др., согласованы вопросы сотрудничества.

Отметим, что программой визита, который продлится до 3 марта, запланированы встречи министра культуры Азербайджана Анара Керимова с министром культуры и туризма Турции Мехметом Нури Эрсоем и другими официальными лицами, проведение обсуждений по сотрудничеству в различных сферах культуры, подписание документов, участие в церемонии открытия книжной выставки и фотовыставки, посвященных 880-летию со дня рождения гениального азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви, а также в других мероприятиях.

В рамках визита запланированы встречи Анара Керимова с азербайджанскими деятелями культуры и искусства, проживающими в Турции.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)