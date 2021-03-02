Президент Турции поручил снять сериал о победе в Карабахе и Ходжалинском геноциде - Фахреттин Алтун

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил снять сериал о победе в Карабахе и Ходжалинском геноциде.

Как сообщает во вторник Trend, об этом на встрече с находящимся с визитом в Турции министром культуры Азербайджана Анаром Керимовым сказал глава Управления по связям с общественностью Администрации Президента Турции Фахреттин Алтун.

По его словам, по поручению Реджепа Тайипа Эрдогана Турция совместно с Азербайджаном реализует проекты съемок сериала и фильмов.

(Текст: Турал Гараджаев)