Президент Турции поручил снять сериал о победе в Карабахе и Ходжалинском геноциде - Фахреттин Алтун
БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил снять сериал о победе в Карабахе и Ходжалинском геноциде.
Как сообщает во вторник Trend, об этом на встрече с находящимся с визитом в Турции министром культуры Азербайджана Анаром Керимовым сказал глава Управления по связям с общественностью Администрации Президента Турции Фахреттин Алтун.
По его словам, по поручению Реджепа Тайипа Эрдогана Турция совместно с Азербайджаном реализует проекты съемок сериала и фильмов.
(Текст: Турал Гараджаев)
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