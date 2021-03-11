Азербайджан закупит у России 300 тысяч доз вакцины "Спутник V"

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал распоряжение в связи с импортом лекарственных средств.

Как сообщает в четверг Trend, в целях предотвращения угрозы заражения коронавирусом (COVID-19) на территории Азербайджана и проведения мероприятий по иммунизации в этой сфере в соответствии с пунктом 2.1 Указа Президента Азербайджана «О применении закона Азербайджана "О лекарственных средствах"» № 528 от шестого февраля 2007 года согласно Договору на поставку лекарственных средств, подписанному между Государственным агентством по обязательному медицинскому страхованию Азербайджана и российской компанией ООО HUMAN VACCINE, в Азербайджан в течение 180 дней будут импортировано 300 000 (триста тысяч) доз вакцины "Спутник V".

Минздраву и Государственному Агентству по обязательному медицинскому страхованию поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)