МИД Азербайджана о поездках в Турцию по биометрическому удостоверению личности

БАКУ /Trend/ - Граждане Азербайджана не смогут въехать в Турцию из другой страны по биометрическому удостоверению личности.

Об этом сказала глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, сообщает в четверг Trend.

Она отметила, что по биометрическому удостоверению личности граждане страны смогут въехать в Турцию только из Азербайджана, при въезде же из другой страны им понадобится загранпаспорт.

Напомним, что с сегодняшнего дня граждане Азербайджана и Турции могут въезжать на территорию обеих стран по биометрическому удостоверению личности и оставаться там 90 дней. В этом случае удостоверение личности или загранпаспорт должны быть действительны минимум 30 дней со дня въезда на территорию страны.

(Текст: Кямаля Сеидова)