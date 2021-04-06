Формирование коллективного иммунитета у населения Азербайджана поможет победить COVID-19 - Ассоциация

БАКУ /Trend/ - Во многих странах мира вновь растет уровень инфицирования коронавирусом. К сожалению, эта тенденция наблюдается и в Азербайджане. Ученые мира и международные организации в области здравоохранения считают, что вакцинация - это единственный путь остановить пандемию COVID-19. Таким образом, формирование коллективного иммунитета к коронавирусу у населения позволит победить COVID-19.

Об этом сказал председатель Республиканской ассоциации больных гемофилией Аяз Гусейнов, сообщает во вторник Trend.

По его словам, в Азербайджан доставлено 432 тысячи доз вакцины AstraZeneca. Ожидается, что в ближайшее время в страну будут поэтапно доставлены и другие вакцины.

Он также отметил, что одновременно с вакцинацией граждане должны обращать внимание на правильное ношение маски, соблюдение социальной дистанции и личной гигиены.

"Мир вступает в новый период, и единственный вопрос – это ответственность. Люди не должны нарушать правила, рисковать здоровьем своим и своих близких. Если сознательно отнестись к этому вопросу, соблюдать условия и правила карантина, то уровень инфицирования пойдет на спад", - сказал Гусейнов.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)