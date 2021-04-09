Офицер ВС Азербайджана с отличием окончил Королевскую военную академию Великобритании (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Офицер ВС Азербайджана Муртуз Зейналов с отличием окончил Королевскую военную академию Великобритании.
Об этом говорится в публикации на странице британского посольства в Азербайджане в Twitter, сообщает в пятницу Trend.
"Поздравляем офицера азербайджанской армии Муртуза Зейналова, который с отличием окончил Королевскую военную академию в Сандхерсте. За свою службу он как международный курсант удостоен медали Ходсона "За заслуги" (Hodson's Horse)", - говорится в публикации.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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