Офицер ВС Азербайджана с отличием окончил Королевскую военную академию Великобритании (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Офицер ВС Азербайджана Муртуз Зейналов с отличием окончил Королевскую военную академию Великобритании.

Об этом говорится в публикации на странице британского посольства в Азербайджане в Twitter, сообщает в пятницу Trend.

"Поздравляем офицера азербайджанской армии Муртуза Зейналова, который с отличием окончил Королевскую военную академию в Сандхерсте. За свою службу он как международный курсант удостоен медали Ходсона "За заслуги" (Hodson's Horse)", - говорится в публикации.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)