ГЭЦ Азербайджана подвел итоги экзаменов для приема на госслужбу

Общество 12 апреля 2021 17:45 (UTC+04:00)
ГЭЦ Азербайджана подвел итоги экзаменов для приема на госслужбу

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана в Баку и Гяндже провел тестовые экзамены для приема на государственную службу на должности, соответствующие группам ВА и ВВ вида В административных должностей государственной службы (административно-исполнительные должности).

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Центр, результаты экзаменов в 15:45 размещены на сайте ГЭЦ. Кандидаты также могут узнать свои результаты, отправив свой «рабочий номер» на короткий номер 7727 (Azercell, Bakcell, Nar, Naxtel).

Из прошедших регистрацию для участия в экзаменах 1370 кандидатов 43 человека не явились. По подгруппе ВА1 – один человек, по ВА2 – 10, по ВА3 – 37, по ВА4 – 43, по ВВ1 – 27, ВВ2 – 61, ВВ3 – 98, ВВ4 – 205 человек, а в целом 482 кандидата выполнили требования конкурса и достигли успеха.

Кандидатам, успешно сдавшим экзамен, будет выдан соответствующий сертификат, срок действия которого будет составлять 5 лет.

Для этого необходимо заполнить форму на портале ГЭЦ с 13 по 26 апреля. Для проверки достоверности информации, предоставленной кандидатом, к форме должны быть приложены отсканированные копии документа о высшем образовании и трудовой книжки (если есть).

Апелляционная комиссия по результатам экзаменов будет работать в Государственном экзаменационном центре 13-15 апреля с 14:00 до 17:00 (улица А. Саламзаде, 28, Насиминский район, г. Баку).

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)

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