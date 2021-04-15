В Азербайджане выявлено 2 317 новых случаев заражения COVID-19, выздоровели 2 109 человек

Общество 15 апреля 2021 16:39 (UTC+04:00)
В Азербайджане выявлено 2 317 новых случаев заражения COVID-19, выздоровели 2 109 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 2 317 новых случаев заражения COVİD-19, выздоровели 2 109 заболевших, скончались 36 человек, передает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

В целом на сегодняшний день в Азербайджане выявлено 294 211 случаев заражения COVID-19. Из этого числа 257 942 человека выздоровели, 4 045 – скончались. Продолжается лечение 32 224 активных больных.

За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 14 207 тестов, в целом за все время пандемии – 3 068 679 тестов.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)

В Азербайджане выявлено 2 317 новых случаев заражения COVID-19, выздоровели 2 109 человек - Gallery Image
В Азербайджане выявлено 2 317 новых случаев заражения COVID-19, выздоровели 2 109 человек - Gallery Thumbnail
Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
В Азербайджане определяют Miss &amp; Mister в виртуальном формате (ФОТО)
В Азербайджане определяют Miss & Mister в виртуальном формате (ФОТО)
Не сливаться с толпой – новая коллекция Руфата Исмаила, или Модные рекомендации о том, как быть яркой (ФОТО)
Не сливаться с толпой – новая коллекция Руфата Исмаила, или Модные рекомендации о том, как быть яркой (ФОТО)
Анар Агакишиев раскроет секреты азербайджанских звезд
Анар Агакишиев раскроет секреты азербайджанских звезд
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
VISA удостоила Международный Банк Азербайджана двумя наградами Экономика 16:55
В Азербайджане за последние сутки от коронавируса вакцинировалось 28 600 человек Общество 16:47
Активы азербайджанского ASB Bank в 1-ом кв. 2021г. уменьшились Финансы 16:45
В Азербайджане выявлено 2 317 новых случаев заражения COVID-19, выздоровели 2 109 человек Общество 16:39
Зачем Армения разрушила Агдам, если считала его своей территорией – глава комиссии сената Италии (ФОТО) Политика 16:37
Туркменистан увеличил импорт картофеля из ЕАЭС Бизнес 16:33
Азербайджан и Беларусь обсудили перспективы военно-технического сотрудничества Политика 16:29
Грузия в 2020 г. сократила импорт сухофруктов Бизнес 16:26
Азербайджан имеет огромные перспективы для развития ветроэнергетики Энергетика 16:19
Узбекистан рассматривает возможности восстановления авиасообщения с Азербайджаном Экономика 16:05
Объём кредитования строительного сектора в Азербайджане существенно возрос Финансы 16:00
В Азербайджане сохраняется динамика роста выплат по видам соцобеспечения Экономика 16:00
Прожиточный минимум в Грузии вырос Бизнес 15:52
Армения отстает от Азербайджана со счетом 10:1 – признания Пашиняна Политика 15:47
На следующей неделе в Израиле ожидают прибытия делегации Судана Израиль 15:42
На выпускные экзамены в Азербайджане не был допущен ряд учащихся Общество 15:41
Нацсобрание Франции одобрило законопроект, запрещающий съемку полицейских при исполнении Европа 15:38
Названы данные продаж хлопчатобумажной пряжи на бирже Туркменистана Бизнес 15:35
В Азербайджане проведены выпускные экзамены для 11-х классов (ФОТО) Общество 15:33
В Азербайджане определяют Miss & Mister в виртуальном формате (ФОТО) Стиль 15:30
Оборот розничной торговли фармпродукцией в Азербайджане вырос Бизнес 15:28
В Минсельхозе Азербайджана выявлены нарушения в расчете и выплате субсидий Экономика 15:16
Зангезурский коридор создаст единое экономическое пространство Турции с Азербайджаном Транспорт 15:14
Путин и премьер Ливана обсудили поставку вакцин от коронавируса Россия 15:12
Госсекретарь США прибыл в Кабул США 15:05
Найти отца в психиатрической клинике… - история Марьям в Азербайджане (ФОТО) Культура 15:05
Положительное сальдо торгового баланса Азербайджана превысило $1 млрд Бизнес 15:05
Названы доходы Азербайджана от розничной торговли бензином и дизтопливом в январе-марта 2021 г. Энергетика 15:02
"Азербайджанфильм" оснащен оборудованием стран крупнейших кинопроизводителей Культура 15:00
Как МГ ОБСЕ способствует разжиганию реваншизма в Армении Политика 14:55
МИД Ирана назвал условие для продолжения переговоров по ядерной сделке Ядерная программа 14:54
Граждане Азербайджана сократили покупку недвижимости в Турции Турция 14:48
PASHA Bank завершил I квартал 2021 г. со значительной прибылью Финансы 14:35
Выпускник Бакинской высшей школы нефти женился на пакистанской студентке из этого же вуза (ФОТО) Общество 14:24
Группа азербайджанских журналистов совершила поездку в Агдам (ФОТО) Общество 14:24
В Грузии вырос прожиточный минимум Грузия 14:21
"Ростсельмаш" поставит в Азербайджан крупную партию сельхозтехники Бизнес 14:10
Названы данные по активности Турции на бирже Туркменистана в марте Бизнес 14:04
Объем перевалки грузов в турецком порту Искендерун превысил 8 млн тонн Турция 13:59
Завтра в Баку будет до 21 градуса тепла Общество 13:52
Россия в апреле ускорила темпы роста добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ на 2,6% Россия 13:46
Открытие Зангезурского коридора расширит транзитный потенциал Азербайджана Экономика 13:46
В Турции начали пропагандировать вакцинацию от COVID-19 Общество 13:43
Туркменистан и Госинвестбанк Франции нацелены на подписание меморандума о сотрудничестве Финансы 13:22
Назван срок сдачи в эксплуатацию «Дороги Победы» в Шушу (ФОТО) Общество 13:21
В азербайджанской армии проводятся теоретические и практические занятия с призывниками (ФОТО/ВИДЕО) Азербайджан 13:09
Фонд YAŞAT откроет счет на имя новорожденного ребенка еще одного шехида Общество 13:04
Объем обязательств азербайджанского PASHA Bank в I кв. 2021 г. увеличился Финансы 13:01
Зеркало, синяя вечность и человек - дитя природы. Представлен проект Нуры Сури (ФОТО/ВИДЕО) Звёздный мир 12:57
Россия импортировала из Турции зерновые на более чем $40 млн Турция 12:56
Казахстан заметно увеличил импорт электротоваров из Турции Турция 12:55
МГ ОБСЕ не предприняла конкретных шагов для урегулирования конфликта - азербайджанский депутат Политика 12:55
Объем перевалки грузов в турецком порту Гемлик превысил 2 млн тонн Турция 12:53
Китай значительно увеличил импорт стали из Турции Турция 12:53
Порты Турции в январе-феврале 2021 г. перевалили около 3 млн тонн сырой нефти Турция 12:53
Порты Турции в январе-феврале 2021 г. перевалили около 4 млн тонн каменного угля Турция 12:51
Спрос банков Азербайджана на инвалюту сократился Финансы 12:50
Порт Анталья принял в январе-феврале 2021 г. свыше 600 тыс. тонн грузов Турция 12:50
Иран активно импортирует химпродукты из Турции Турция 12:50
В январе-феврале 2021 г. турецкий порт Алиага принял более 800 судов Турция 12:50
В Азербайджане совершенствуется доступ предпринимателей к страховым услугам Финансы 12:32
В России выявили 8 944 случая заражения коронавирусом за сутки Россия 12:26
За год в общественных местах в Азербайджане задержали 2 тыс. больных коронавирусом - МВД Происшествия 12:23
Турция надеется, что США не признают вымышленный "геноцид армян" - Чавушоглу Турция 12:22
Путин и Лукашенко обсудили по телефону ситуацию в Карабахе Россия 12:18
"Турецкие авиалинии" приостановили полеты в Россию Турция 12:13
Туркменистану рекомендовано следить за балансом банков на предмет рисков для качества активов – МВФ Финансы 12:13
Microsoft реализует проекты с образовательными учреждениями Азербайджана Экономика 11:50
Роухани заявил, что Иран сможет начать обогащение урана до 90%, если захочет Ядерная программа 11:46
Совокупные активы азербайджанского PASHA Bank выросли по итогам I квартала Финансы 11:45
МВФ продолжает поощрение структурных реформ в Туркменистане Финансы 11:29
История любви в пустыне Девечи. Воспоминания Фирангиз Гурбановой, лучшая роль Нодара Шашигоглу (ВИДЕО, ФОТО) Культура 11:24
Минэнерго Турции продлило лицензию Acacia Mining Operations на разведку нефти и газа Энергетика 11:18
Израиль первым в мире достигнет коллективного иммунитета против коронавируса Израиль 11:13
Экспорт российской химпродукции в Азербайджан превысил $270 млн Бизнес 11:07
Реконструированы отделения Центрального продсклада в регионах Азербайджана (ВИДЕО) Политика 11:02
На турецкую военную базу в Ираке совершено нападение Турция 11:02
В Дании 37 человек требуют компенсаций после осложнений в связи с прививкой от COVID-19 Европа 10:57
AzerGold назвала победителя тендера на приобретение аппарата для проверки подлинности золотых слитков Бизнес 10:54
Пятая часть российского экспорта в Азербайджан приходится на оборудование и транспорт Бизнес 10:48
Золото в Азербайджане подорожало Финансы 10:46
Минский IT-холдинг заинтересован в реализации совместных проектов Азербайджана и Беларуси ИКТ 10:41
Предприятия Москвы возглавляют рейтинг региональных партнеров Азербайджана по объемам поставленной продукции Бизнес 10:40
В Узбекистане планируется построить первую гидроаккумулирующую электростанцию Узбекистан 10:39
О принце Филиппе, герцоге Эдинбургском в эфире Михаила Гусмана на радио "Эхо Москвы" (ВИДЕО) Европа 10:31
Годовая инфляция в Германии в марте ожидаемо составила 1,7% Европа 10:27
Азербайджан расширяет сотрудничество с Турцией в сфере почты и денежных переводов Экономика 10:27
Стоимость азербайджанской нефти приближается к $66 за баррель Финансы 10:25
В Баку состоится встреча с детской писательницей Солмаз Амановой Культура 10:19
Парк военных трофеев в Баку - символ торжества победы героического азербайджанского народа - депутат Политика 10:15
В Вене обсудят восстановление полной реализации иранской ядерной сделки Ядерная программа 10:12
Поселок Аг оюг Зангиланского района (ВИДЕО) Политика 10:11
В Азербайджане завершена выплата пенсий за апрель Финансы 10:08
Манат подешевел к евро и укрепился к рублю Финансы 09:42
Франция увеличивает импорт химпродуктов из Турции Турция 09:37
Сегодня в Азербайджане завершается отопительный сезон Общество 09:35
Грузия выводит своих миротворцев из Афганистана Грузия 09:28
Цены на нефть снижаются после резкого роста в среду Энергетика 09:19
Глава ВТО призвала к снижению торговых барьеров для наращивания производства вакцин В мире 08:48
Президент Туркменистана избран председателем двухпалатного парламента страны Туркменистан 08:28
Все новости