В Азербайджане выявлено 2 317 новых случаев заражения COVID-19, выздоровели 2 109 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 2 317 новых случаев заражения COVİD-19, выздоровели 2 109 заболевших, скончались 36 человек, передает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

В целом на сегодняшний день в Азербайджане выявлено 294 211 случаев заражения COVID-19. Из этого числа 257 942 человека выздоровели, 4 045 – скончались. Продолжается лечение 32 224 активных больных.

За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 14 207 тестов, в целом за все время пандемии – 3 068 679 тестов.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)