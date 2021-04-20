Бакинская высшая школа нефти организовала вебинар на тему «Высшее образование и исследования в период после COVID» (ФОТО)

Общество 20 апреля 2021 16:40 (UTC+04:00)
Бакинская высшая школа нефти организовала вебинар на тему «Высшее образование и исследования в период после COVID» (ФОТО)

Министерство образования Азербайджанской Республики, Бакинская высшая школа нефти и Сеть университетов Черноморского региона совместно провели вебинар на тему «Высшее образование и исследования в период после COVID».

Министр образования Азербайджанской Республики Эмин Амруллаев, ректор Бакинской высшей школы нефти Эльмар Гасымов, министр образования Румынии Сорин Михай Цымпеану, ректор Азербайджанского государственного экономического университета Адалят Мурадов, генеральный секретарь Сети университетов Черноморского региона Эден Мамут выступили на вебинаре со вступительной речью.

В мероприятии приняли участие около трехсот преподавателей и студентов из университетов Турции, Румынии, Болгарии, Греции, Украины, Грузии и Албании.

На церемонии открытия вебинара ректор Бакинской высшей школы нефти Эльмар Гасымов сказал, что помимо адаптации вузов к периоду пандемии, были привлечены дополнительные средства для приобретения цифровых технологий и программного обеспечения.

«Были сняты серьезные психологические барьеры и было приостановлено проведение программ обмена и международных научных конференций. Благодаря самоотверженному труду учителей и менеджеров образования этот период стал успешным для образования в целом, так как была обеспечена непрерывность процесса образования. Считаю, что нужно обсудить состояние учебного процесса, а также вопросы, связанные с проведением лабораторных занятий и экзаменов. В первую очередь следует устранить технические проблемы, обеспечить студентов и преподавателей техническими средствами и психологическими услугами. Известно, что сегодня онлайн-образование стало альтернативой традиционному обучению, а это значит, что онлайн-обучение создает конкуренцию классическому университетскому образованию».

Э. Гасымов подчеркнул необходимость повышения современных технологических навыков преподавателей, студентов и работодателей в постпандемический период. Он отметил, что это диктуют вызовы современности.

В своем выступлении министр образования Эмин Амруллаев отметил, что образование должно продолжаться, несмотря на то, что в мире сегодня царит серьезная неопределенность.

«Мы не можем остановить развитие человеческого капитала в этот период. Системы, которые быстро адаптируются к условиям, могут научиться большему в этих условиях. В период пандемии Министерство образования обеспечило участие более 1 миллиона студентов и более 100 000 учителей в образовательном процессе через единую электронную платформу. Количество онлайн-сессий, организованных за одну неделю, превысило 6 миллионов. Суть моих слов в том, что пандемия также открывает для нас новые возможности».

Министр отметил, что основные цели и задачи образования за этот период не изменились.

«Мы должны обеспечить максимально качественное образование. Высшее образование - достаточно регулируемая сфера. Оно ставит перед нами вопросы, связанные с государственным заказом, государственными пенсиями, аккредитацией высших учебных заведений, определением количества мест, изучением и анализом проблем, возникающих из-за различий между гибридными и традиционными программами. Нам необходимо определить, сколько часов учебы было потеряно во время пандемии. Если потеряно, то сколько потеряно и как мы можем восстановить? Надо подумать над такими вопросами».

Э. Амруллаев сказал, что вопрос о переходе на дистанционное образование в постпандемический период рассматривался многими, добавив, что дистанционное образование - очень важное явление, но каждый должен задуматься о том, в каком направлении будет меняться содержание образования. Поскольку пандемия показала, что набор навыков, которые ранее считались необходимыми, необходимо обновить.

Он подчеркнул, что вопрос финансирования и общего управления высшим образованием должен быть в повестке дня: «Система высшего образования в стране - достаточно регулируемая сфера».

«Мы сталкиваемся с серьезными проблемами с точки зрения оценки успеваемости учащихся. Появятся возможности взглянуть на процесс оценки в новом контексте».

Министр отметил, что социально-психологическое благополучие студентов также является важным вопросом, и что возникла совершенно новая среда социального общения и социального сотрудничества.

«Поэтому следует рассмотреть вопрос пересечения социально-психологического статуса студентов с учебным потенциалом», - сказал он.

Ректор Азербайджанского государственного экономического университета Адалят Мурадов сказал, что необходимо обеспечить внедрение дистанционного образования.

«Применение новых технологий в образовании, как и во всех сферах, неизбежно. Вопрос о том, следует ли применять или не применять дистанционное образование, не должен быть предметом обсуждения. Нам надо думать о качестве дистанционного образования. Потому что это уже реальность. Но хотя дистанционное обучение способствует развитию образования, оно создает серьезные проблемы в том, что касается развития университетов. Так, дистанционное образование прежде всего отодвинуло на задний план важность научных исследований, как если бы университеты вернулись к модели восемнадцатого века. Я думаю, исследования в сфере дистанционного образования и модель частного университета являются одной из проблем, которые необходимо решить в постпандемический период».

Отметив необходимость адаптации онлайн-курсов к национальной системе высшего образования, ректор добавил, что эти курсы не препятствуют желанию молодежи учиться за рубежом.

Генеральный секретарь Сети университетов Черноморского региона Эден Мамут также подчеркнул важность использования всех имеющихся возможностей и мобилизации всех материальных и духовных ресурсов для обеспечения непрерывности и устойчивости образования во время пандемии.

«Новый тип коронавируса заставил в короткие сроки актуализировать дистанционное обучение и реализовать проекты посредством электронных СМИ и Интернета. Как Сеть университетов Черноморского региона, мы стараемся не отставать от этой тенденции».

Панельными спикерами на вебинаре были президент UNICA проф. Лучано Сасо, президент Сети университетов Черноморского региона Перикл А. Миткас, профессор Нефтегазового университета Плоешти (Румыния) Флоринель Дину, профессор Варненского медицинского университета Тодорка Костадинова.

Выступавшие отметили, что невозможность проведения традиционного обучения в настоящее время оказывает психологическое влияние на образовательное сообщество в целом и создает определенные проблемы в сфере образования. Они также рассказали о возможностях, которые открывает дистанционное обучение. Участники мероприятия также обсудили использование дистанционного образования, включая разработку правил для него и меры, которые необходимо предпринять для повышения его эффективности.

Бакинская высшая школа нефти организовала вебинар на тему «Высшее образование и исследования в период после COVID» (ФОТО) - Gallery Image
Бакинская высшая школа нефти организовала вебинар на тему «Высшее образование и исследования в период после COVID» (ФОТО) - Gallery Image
Бакинская высшая школа нефти организовала вебинар на тему «Высшее образование и исследования в период после COVID» (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Бакинская высшая школа нефти организовала вебинар на тему «Высшее образование и исследования в период после COVID» (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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