В Азербайджане в соответствии с расписанием представлена программа «Время урока»
БАКУ /Trend/ - Программа «Время урока» для азербайджанского и русского секторов представлена в соответствии с расписанием на 21 апреля на телеканалах Mədəniyyət (Культура) и ARB Günəş, сообщили в среду Trend в Министерстве образования Азербайджана.
Минобразования рекомендует обращать внимание на расписание занятий, изучать темы, представленные в программе «Время урока», так как данные телеуроки дают учащимся дополнительную и уникальную возможность учиться у лучших преподавателей.
Видеоуроки также можно посмотреть на YouTube-канале, портале (video.edu.az), страницах видеоуроков и телеканала Təhsil (Образование) в Facebook.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)
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