В 2020 г. безналичная оплата проезда внедрена еще в 478 автобусах Баку - Агентство

БАКУ /Trend/ - В 2020 году безналичная оплата проезда внедрена еще в 478 автобусах Баку.

Об этом сказал председатель правления Бакинского транспортного агентства (БТА) Вюсал Керимли, сообщает в среду Trend.

По его словам, до сегодняшнего дня система безналичной оплаты проезда внедрена на 1 107 автобусных маршрутах столицы.

"По статистике, этой системой ежедневно пользуются около 600 тысяч пассажиров. Сейчас 47 процентов населения Баку оплачивает проезд в автобусах наличными, а 53 процента используют безналичную оплату", - сказал Керимли.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)