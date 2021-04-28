В 2020 г. безналичная оплата проезда внедрена еще в 478 автобусах Баку - Агентство
БАКУ /Trend/ - В 2020 году безналичная оплата проезда внедрена еще в 478 автобусах Баку.
Об этом сказал председатель правления Бакинского транспортного агентства (БТА) Вюсал Керимли, сообщает в среду Trend.
По его словам, до сегодняшнего дня система безналичной оплаты проезда внедрена на 1 107 автобусных маршрутах столицы.
"По статистике, этой системой ежедневно пользуются около 600 тысяч пассажиров. Сейчас 47 процентов населения Баку оплачивает проезд в автобусах наличными, а 53 процента используют безналичную оплату", - сказал Керимли.
(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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